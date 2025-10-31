PLUS
Plăcintă rustică cu varză călită și aluat fraged. Rețetă tradițională din Ardeal

Această plăcintă rustică cu varză călită și aluat fraged este una dintre acele rețete care aduc aminte de bucătăriile țărănești din Ardeal și din nordul Moldovei. Mirosul dulce-amărui de varză călită în untură sau ulei, amestecată cu piper și cimbru, umplea casa în zilele de toamnă târzie.

Rețeta este inspirată din tradiția transilvăneană, unde varza, simplă dar plină de gust, este pusă în valoare printr-un aluat fraged și sfărâmicios, coaptă până devine aurie și ușor crocantă pe margini. Era o mâncare făcută simplu, dar cu atenție și răbdare.

Aluatul fraged, ușor sfărâmicios și auriu, contrastează cu umplutura moale, dulce-sărată, cu note ușor caramelizate.

Este o plăcintă ce se servește atât caldă, cu smântână deasupra, cât și rece, alături de un pahar de lapte bătut sau o cană de ceai neîndulcit.

Plăcintă rustică cu varză călită și aluat fraged – Ingrediente

Pentru prepararea acestei rețete de plăcintă cu varză, ai nevoie de ingrediente pentru aluatul fraged și pentru umplutură. Urmărește mai jos care sunt acestea.

Pentru aluatul fraged:

  • 400 g făină albă (000)
  • 200 g unt rece (sau 150 g unt + 50 g smântână grasă)
  • 1 ou
  • 2 linguri apă rece sau lapte, pentru un aluat mai fin
  • 1/2 linguriță sare
  • 1 ou bătut, pentru uns.

Lifestyle

Plantele și pomii care îți pun în pericol grădina. FOTO: Pixabay
Plantele și pomii care îți pun în pericol grădina. Pot crea probleme serioase pe termen lung
Majoritatea românilor care stau la curte vor să își transforme grădinile într-o oază verde cu cât mai mulți pomi și plante. Specialiștii atrag atenția că nu toate speciile sunt potrivite pentru spațiul din jurul casei tale și asta pentru că unele pot deteriora solul, afecta fundația locuinței sau atrage dăunători. 
Cele trei zodii care vor fi lovite de noroc începând de ASTĂZI
Cele trei zodii care vor fi lovite de noroc începând de ASTĂZI. Succesul mult aștreptat le va bate la ușă
Ultima zi a lunii octombrie aduce în viața a trei zodii multă bucurie. Lucrurile urmează să se schimbe pentru cei născuți sub aceste semne zodiacale, iar asta se va întâmpla încă din această zi, asta dacă sunteți atenți la mici detalii și vă conectați la sinele vostru superior. 
Plăcintă țărănească cu gutui
Plăcintă țărănească cu gutui. Un desert aromat pe care trebuie să îl încerci toamna aceasta
Suntem în plin sezon al gutuilor, iar dacă iubești acest fruct al toamnei, astăzi îți propunem un desert simplu și delicios: plăcintă țărănească cu gutui. 
Edificiul este vizibil din orice colț al Barcelonei (Profimedia)
Celebra Catedrală Sagrada Família, din Barcelona, a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume
Catedrala Sagrada Família din Barcelona a atins un nou reper istoric: a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume, după finalizarea supraînălțării turnului dedicat lui Iisus Hristos, care măsoară acum aproape 163 de metri.

Alertă de gradul zero în Capitală
Alertă de gradul zero în Capitală. Scurgeri de gaze în Rahova, chiar lângă blocul devastat de explozie - VIDEO
S-a dat iar alarma în Capitală, acolo unde sunt scurgeri de gaze lângă blocul care a fost devastat de explozia de acum două săptămâni. Locatarii din zonă sunt disperați, chiar dacă alimentarea a fost oprită. 
Acuzații explozive la adresa lui Ciprian Ciucu, cum a fost scos în față
Acuzații explozive la adresa lui Ciprian Ciucu, cum a fost scos în față. 170.000 de euro pentru promovarea primarului pus pe harță
Un nou dosar de investigație ridică semne de întrebare în jurul actualului primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Potrivit unei analize publicate online, Ciucu ar fi beneficiat, între anii 2014 și 2017, de aproape 180 de mii de euro din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul Unității pentru Asistență și Dezvoltare. Proiectele derulate în parteneriat i-ar fi consolidat rețeaua de influență în zona diplomatică și i-ar fi facilitat ulterior ascensiunea politică. Primarul Sectorului 6 a fost contactat pentru un punct de vedere însă nu ne-a răspuns. A postat în schimb un mesaj pe internet în care își roagă fanii să nu creadă nimic pentru că are un CV perfect onorabil. 
Șeful CIA a ajuns în Europa ca să-i liniștească pe liderii UE speriați de politica directă și fără echivoc a președintelui Trump
Șeful CIA a ajuns în Europa ca să-i liniștească pe liderii UE speriați de politica directă și fără echivoc a președintelui Trump
După ce Donald Trump le-a arătat liderilor UE cine este șeful, literalmente, aceștia s-au speriat că America va lăsa de izbeliște Europa. Iar aici intervine iscusința directorului CIA să-i convingă că situația nu este chiar așa de rea.
Reziștii au găsit țap ispășitor
Reziștii au găsit țap ispășitor, după ce au distrus relația cu SUA: Klaus Iohannis
Reziștii au găsit țap ispășitor, după ce au distrus complet relația diplomatică cu SUA. În urma eșecului național reprezentat de retragerea militarilor americani din România, USR-iștii încearcă să îi paseze vina lui Klaus Iohannis. Totuși, realitatea este alta. Deși Iohannis s-a plimbat pe tot mapamondul pe banii românilor și nu a adus beneficii reale țării noastre, totuși acesta a respectat relația cu SUA și s-a întâlnit cu Donald Trump de două ori.

Horoscopul de weekend: 1-2 noiembrie 2025. Primele zile ale lunii aduc multă energie pozitivă, dar și tensiuni pentru câteva zodii
Horoscopul de weekend: 1-2 noiembrie 2025. Primele zile ale lunii aduc multă energie pozitivă, dar și tensiuni pentru câteva zodii
Ce îți rezervă astrele în acest weekend? Care zodii vor fi cele mai norocoase? Hai să aflăm împreună ce ne rezervă astrele, în primele zile ale lunii noiembrie!
Ce tip de sare se pune la murături și care este cantitatea ideală. Chef Adi Hădean explică: „Nu trebuie să ne temem de gustul sărat”
Ce tip de sare se pune la murături și care este cantitatea ideală. Chef Adi Hădean explică: „Nu trebuie să ne temem de gustul sărat”
Un ingredient estențial în rețeta murăturilor gustoase și crocante este sarea. Dar care este cantitatea exactă pe care trebuie să o folosim la saramură? Chef Adi Hădean, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, ne explică!
Mesajul emoționant al Elenei Udrea. Unde își petrece vacanța alături de fiica ei: "Dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu"
Mesajul emoționant al Elenei Udrea. Unde își petrece vacanța alături de fiica ei: "Dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu"
Elena Udrea a postat un mesaj emoționant pe contul său de socializare, alături de o fotografie în care apare împreună cu fiica ei. Iată unde a dus-o fostul ministru pe Eva Maria, în această vacanță școlară.
Cum păstrezi varza murată crocantă și gustoasă când locuiești la bloc?. Ce se pune în butoi dacă-l depozitezi pe balcon
De ce devine tulbure zeama de la varza murată. Ce trebuie să faci ca sa se păstreze limpede. Ingredientele care fac diferența
Ce trebuie să faci pentru ca zeama de la varza murată să se păstreze limpede. Aceste ingrediente și trucuri vor ajuta ca zeamă să nu devină tulbure. Iată ce trebuie să faci!
