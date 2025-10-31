Rețeta este inspirată din tradiția transilvăneană, unde varza, simplă dar plină de gust, este pusă în valoare printr-un aluat fraged și sfărâmicios, coaptă până devine aurie și ușor crocantă pe margini. Era o mâncare făcută simplu, dar cu atenție și răbdare.
Aluatul fraged, ușor sfărâmicios și auriu, contrastează cu umplutura moale, dulce-sărată, cu note ușor caramelizate.
Este o plăcintă ce se servește atât caldă, cu smântână deasupra, cât și rece, alături de un pahar de lapte bătut sau o cană de ceai neîndulcit.
Plăcintă rustică cu varză călită și aluat fraged – Ingrediente
Pentru prepararea acestei rețete de plăcintă cu varză, ai nevoie de ingrediente pentru aluatul fraged și pentru umplutură. Urmărește mai jos care sunt acestea.
Pentru aluatul fraged:
- 400 g făină albă (000)
- 200 g unt rece (sau 150 g unt + 50 g smântână grasă)
- 1 ou
- 2 linguri apă rece sau lapte, pentru un aluat mai fin
- 1/2 linguriță sare
- 1 ou bătut, pentru uns.
