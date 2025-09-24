Ce decizie a luat câștigătoarea?

Edwards a ghicit patru dintre cele cinci numere principale, plus Powerballul, dar inițial nu a crezut că mesajul despre câștig este real. Abia după verificarea contului bancar și confirmarea premiului, și-a dat seama că a obținut o sumă substanțială.

În loc să păstreze banii pentru ea, femeia a ales să doneze întreaga sumă către organizații caritabile. „Știam că trebuie să donez totul. Este o binecuvântare și vreau să îi ajute și pe alții”, a declarat Edwards într-o conferință de presă.

Astfel, suma de 150.000 de dolari a fost împărțită între trei organizații: AFTD, care sprijină cercetarea unei boli neurodegenerative ce i-a luat soțul, Shalom Farms, implicată în combaterea insecurității alimentare, și Navy-Marine Corps Relief Society, care oferă ajutor militarilor și familiilor lor.

Edwards consideră câștigul ca pe o „oportunitate de a transforma norocul neașteptat în sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie”. Gestul său a atras atenția presei și a publicului, fiind un exemplu de altruism rar întâlnit.