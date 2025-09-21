Numerele extrase la Loto 6/49

La tragerea principală Loto 6/49, la categoria I, nu s-a înregistrat niciun câștigător, astfel că reportul a ajuns la peste 32,81 milioane de lei (echivalentul a peste 6,47 milioane de euro). La categoria a II-a, au fost înregistrate 5 câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în Craiova, Vișeu de Sus (Maramureș), Urlați (Prahova) și două prin aplicația mobilă.

Joker: Reportul la categoria I a depășit 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro).

Noroc: Report cumulat de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

Noroc Plus: Report de 48.300 de lei.

Loto 5/40: Report de 52.800 de lei la categoria I și 26.400 de lei la categoria a II-a.

Super Noroc: Report cumulat de 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro, printr-un bilet jucat online.