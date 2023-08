Unii prefera sa incheie definitiv o relatie atunci cand lucrurile nu mai merg, in timp ce altii iau in considerare si o a doua sansa si nu exclud ideea de impacare. Din punct de vedere astrologic, 4 semne sunt pregatite oricand sa ofere sanse nelimitate vechilor iubiri… Care sunt acelea? Ei, bine, descopera in randurile ce urmeaza!

Cele 4 zodii care vor fi mereu tentate sa se intoarca la fostul partener

Zodia Rac

Nativii nascuti in semnul Racului vor fi mereu implicati si dedicati in relatia lor. Cand isi vor lua angajamente reale, ei vor privi lucrurile ca pe o investitie pe termen lung. Vor fi atenti, daruiti omului de langa ei si vor face tot ce le sta in putere ca relatia sau casnicia lor sa mearga.

Din aceste motive, convinsi de tot ce inseamna o casnicie, cei nascuti in semnul Racului vor fi predispusi la compromisuri majore pentru a pastra omul iubit alaturi: vor oferi sanse, vor reaprinde scanteia iubirii, vor da restart relatiei etc.

Zodia Fecioara

Desi nativii nascuti in semnul Fecioarei nu sunt tocmai recunoscuti pentru romantismul lor, ei sunt total dedicati si implicati intr-o relatie de iubire.

Acesti nativi prefera sa iubeasca o singura data in viata si sa faca compromisuri in relatie doar pentru a o pastra. Si da, vor fi capabili sa reinvie flacara iubirii ori de cate ori va fi nevoie.

Zodia Balanta

Nativii nascuti in semnul Balantei se vor intoarce mereu la persoana iubita. Din ce motiv? Pentru ca asa cred ei ca isi vor gasi echilibrul emotional – prin iertare, acordarea unei noi sanse, unui nou inceput.

Mai mult, pentru acestia dragostea nu va fi considerata niciodata pierduta. Nativii Balanta au principii solide in ceea ce priveste o relatie de cuplu, lupta mereu pentru ceea ce iubesc si nu inchid niciodata de tot usile trecutului…

Zodia Pesti

Nativii nascuti in zodia Pesti vor fi predispusi la compromisuri de orice natura pentru a face o relatie sa functioneze. Vor oferi sanse, vor lua pauze de bun augur si vor vedea in aceste lucruri simple perioade de respiro, atat de vitale relatiei. Pentru acesti nativi, o pauza poate fi considerata un lucru firesc, o circumstanta obisnuita care nu ar trebui sa deterioreze relatia de iubire.

Sursă text: andreearaicu.ro