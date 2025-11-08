Deși a murit în 1996, profețiile sale continuă să circule, stârnind curiozitate, teamă și controverse. Potrivit acestor interpretări, anul viitor ar aduce conflicte majore, crize economice și fenomene naturale extreme, dar și o schimbare profundă în modul în care omenirea privește inteligența artificială.

Posibil conflict între marile puteri

Una dintre cele mai îngrijorătoare predicții atribuite Babei Vanga pentru anul 2026 se referă la o escaladare a tensiunilor geopolitice. Ea ar fi „văzut” un conflict global pornind din relațiile tensionate dintre Statele Unite și Rusia, amplificate de situația instabilă din Orientul Mijlociu și de posibile acțiuni militare ale Chinei în zona Taiwanului.

Mulți cred că aceste avertismente reflectă deja realitățile din prezent: competiția pentru resurse, războaiele regionale și cursa tehnologică globală ar putea duce, în viitor, la un punct critic.

O altă viziune atribuită clarvăzătoarei bulgare vorbește despre o criză financiară globală fără precedent, pe care unii analiști contemporani o numesc deja „Cash Crush”.

Aceasta ar presupune prăbușirea simultană a sistemelor bancare și a piețelor de capital, cu efecte devastatoare asupra economiilor naționale. Creșterea inflației, instabilitatea economică și pierderea încrederii în instituțiile financiare ar putea genera o nouă eră de incertitudine mondială.

Pe fondul acestor prognoze sumbre, nu este de mirare că previziunile Babei Vanga revin în discuție: ele ating exact temerile care definesc perioada actuală.

Revolta împotriva inteligenței artificiale

Un alt avertisment surprinzător ar fi legat de inteligența artificială (IA). Potrivit acestor relatări, Baba Vanga ar fi prezis pentru anul 2026 o reacție globală de respingere a utilizării excesive a IA.

După o perioadă de entuziasm, omenirea ar urma să treacă printr-o fază de teamă și revoltă, pe fondul îngrijorărilor legate de pierderea locurilor de muncă, manipularea informației și riscul ca tehnologia să scape de sub control.

Deși pare o temă de science-fiction, tot mai mulți specialiști avertizează că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale fără reguli clare ar putea avea consecințe greu de anticipat — un detaliu care dă o notă de realism acestor previziuni.

