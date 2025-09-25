Ingrediente necesare

Pentru un borcan mare de murături asortate aveți nevoie de:

gogosari

conopidă

gogonele

pepeni verzi mici pentru murat

tije de hrean

tije de morcov

frunze de țelină

mărar uscat

condimente pentru murături (foi de dafin, boabe de piper, muștar)

sare mare neiodată

zahăr

Pentru saramură:

la fiecare litru de apă se adaugă o lingură cu vârf de sare și o linguriță de zahăr.

Cum se prepară murăturile asortate

Spălați bine toate legumele și curățați-le de codițe, frunze sau părți deteriorate. Conopida se desface în buchețele, iar morcovii și hreanul se taie pe lungime în bastonașe. Puneți la baza borcanului condimentele, mărarul și frunzele de țelină. Așezați apoi legumele, alternând gogonelele cu bucăți de conopidă, felii de gogosar și pepenișori verzi. Pentru un plus de crocănțime, intercalați bastonașe de hrean și morcov. Fierbeți apa cu sarea și zahărul, apoi turnați lichidul clocotit peste legume. Acoperiți borcanul cu capac etanș și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei.

Murăturile sunt gata de consum după aproximativ o lună, timp în care borcanele trebuie păstrate la loc răcoros, ferit de lumină.

Secretul murăturilor perfecte

Rețeta se poate adapta în funcție de preferințe și de legumele disponibile. În Oltenia, de exemplu, se folosesc și pepenași roșii, iar bunicile obișnuiau să adauge gutui și chiar câțiva știuleți de porumb uscat pentru un plus de aromă și o culoare deosebită a saramurii. Sfecla roșie adăugată în borcan dă un aspect spectaculos zeamei, care capătă o nuanță rozalie.

Foarte important este să folosiți sare neiodată, deoarece iodul înmoaie legumele și le strică textura.

Murăturile asortate nu sunt doar o rețetă tradițională, ci și o bucată de nostalgie – amintirea toamnelor petrecute la bunici, a butoiului mare de lemn plin cu legume și a mesei de iarnă unde nimic nu lipsea. Cu puțină răbdare și respectând câteva reguli simple, puteți obține și acasă murături crocante și aromate, perfecte pentru fripturi, sarmale sau chiar savurate ca atare.

