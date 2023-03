Juratul de la "Chefi la Cuțite" are un as în mânecă în privința preparării mucenicilor în zeamă. Este vorba despre un truc în privința modului de preparare, ce adaugă un plus de savoare mucenicilor muntenești.

Ingrediente pentru aluat. Mucenici a la Cătălin Scărlătescu

500 de grame de făină

200 de mililitri de apă caldă

100 de mililitri de ulei

50 de grame de drojdie

zahăr vanilat

sare

Ingrediente pentru zeamă. Mucenici a la Cătălin Scărlătescu

trei litri de apă

800 de grame nuci mărunțite

350 de grame de zahăr

coajă de lămâie

o linguriță de scorțișoară

zahăr vanilat

esență de rom

sare

Mod de preparare mucenici a la Cătălin Scărlătescu

Într-un vas mare se adaugă făină și se formează o gaură în mijloc în care se pun zahărul vanilat, sarea, uleiul, drojdia și apa. Ingredientele se amestecă bine până când se formează o cocă. Aluatul se lasă la dospit preț de câteva minute, într-un recipient acoperit. Se adaugă un praf de făină pe blatul de lucru, apoi se întinde coca cu ajutorul unui sucitor sau cu palmele. Aluatul trebuie să fie foarte subțire pentru că mai apoi trebuie tăiat în fâșii mici. Se modelează coca în formă de opt, apoi se adaugă la fiert. După ce au fiert, mucenicii se scurg cu ajutorul unei site, apoi se bagă câteva minute la cuptor. Chef Cătălin Scărlătescu recomandă ca mucenicii să fie lăsați peste noapte la uscat. Pentru seamă se pun la fiert trei litri de apă într-o oală. Când apa dă în clocot se adaugă zahărul, coaja de lămâie, scorțișoara, zahărul vanilinat, esența de rom și un praf de sare. Ultimul pas este să pui mucenicii în vas, apoi se presari nuca pe deasupra. Poftă bună!

Sursă text & foto: Divahair.ro