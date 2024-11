Mesajul zilei de 8 noiembrie 2024, de la Arhanghelul Mihail, pentru toate zodiile.

Iata pentru vineri 8 noiembrie 2024 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos.

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Rămâi cu mintea deschisă

Sufletul tau este intr-o permanenta stare de evolutie. El evolueaza in lumea spiritelor acolo unde este ACASA si continue sa evolueze si pe planul fizic, pe Pamant. In destinatii precum viata pe pamant, sufletul creste exponential. Lectiile invatate cat timp experimentezi iluzia separarii sunt profunde iar caile care ti se desfac in fata ochilor sunt surprinzatoare. Din acest motiv este foarte important sa ramai deschis la schimbare. Oameni noi, moduri noi de a gandi, moduri noi de a trai, credinta noi si evenimente noi sunt mereu parte din calatoria unui suflet pe Pamant. Daca alegi sa ramai rigid in gandire, acest fapt te impiedica sa fii introdus noilor idei care iti vor imbogati aventura aici. Viata este despre tranzitie si cand ramai receptiv, o poti experimenta in timp ce iti manifesti si esenta divina. Daca ai primit acest mesaj, ti se transmite ca este pentru binele tau sa nu refuzi oportunitati noi in calatoria vietii. Fii deschis sa descoperi cate ceva din fiecare carare care te intriga si iti starneste interesul, de la un drum de munte pana la o experienta la malul marii. A experimenta inseamna a trai.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc cu adevarat, deschis, curios, explorator, bucuros si recunoscator pentru miracolul care este viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Nu îți abandona propria putere!

Tu ai deja o amprenta divina a sufletului tau care cuprinde toate calitatile si elementele tale de unicitate care te fac pe tine sa fii TU, o unica creatie perfecta a Creatorului. Nu fii niciodata mai putin decat esti. Daca primesti acest mesaj, examineaza in ce aspect al vietii tale esti pe bancheta din spate. Poate ca iti pare mai usor sa ai un rol pasiv in propria ta viata si sa faci ce iti spun altii care ajung sa iti conduca viata, desi directia spre care te indrepti stii bine ca nu este cea care te implineste. In realitate, iti faci un mare deserviciu dar si familiei de suflete de care apartii. Influenta ta pentru viata ta conteaza. Opinia ta conteaza. Toate sunt parte din dreptul tau din nastere. Nu te subestima, nu te minimiza si nu iti ceda puterea. Bucatile de puzzle ce definesc viata ta nu au cum sa se uneasca intr-un intreg daca tu alegi sa nu participi la joc. Ai incredere in tine si sa stii ca emotiile tale se manifesta intr-un anumit fel si la un anumit moment dintr-un anumit motiv. Multi oameni nesiguri incearca sa ia puterea altora ca sa isi repare ei neajunsurile. Fii constient ca cine face asa este din cauza unui ego fragil. Dupa ce retii asta, nu te mai lasa implicat in incercarea altora de a te manipula, domina si controla. Fii statornic fata de tine insuti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti cat sunt de puternic, special, unic si miraculos in existenta mea divina si pamanteasca. Iti multumesc ca imi dai putere sa imi iau puterea inapoi.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Atunci cand tu nu esti fericit, nu esti aliniat cu adevarata ta divinitate si te plasezi singur in aliniere cu starea de judecata si frica. Sentimentul de bucurie este felul spiritului tau de a te lasa sa stii ca iti urmezi adevarata cale. Emotia de bucurie este un semnal spre mintea ta constienta ca aceasta actiune pentru care simti asa este ceea ce ar trebui sa faci mai mult. Numai tu stii ce se simte foarte bine in inima ta, deci nu permite judecatii sau opiniilor altora sa te indeparteze de la aceasta binecuvantare si conexiune. Mantra acestui mesaj este “Fa ceea ce iubesti si iubeste ceea ce faci”. Daca ceva te face sa te simti groaznic, ai toata puterea sa schimbi acea circumstanta. Speranta de viata omeneasca este mult prea scurta ca sa nu faci ceea ce iti hraneste sufletul cu adevarat. Atunci cand incepi sa traiesti constant in vibratia de bucurie, tu devii ca un far pentru iubire iar Legea atractiei se va ocupa ca numai lucruri bune sa vina spre tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma inveti sa traiesc in bucurie, pentru ca imi scoti in cale oameni care traiesc si gandesc in bucurie si intamplari de viata care imi hranesc bucuria, astfel ramanand conectata cu Spiritul meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru RAC

Absolut toate emotiile tale sunt valide si trebuie onorate. Tu experimentezi aceste ganduri si emotii cu un motiv bine intemeiat. Nu permite nimanui sa iti judece sentimentele drept prostesti, inutile, gresite sau nepotrivite, pentru ca este evident ca ele se manifesta in tine cu un scop. Ai dreptul la exprimare de sine si este imperativ sa fie asa pe drumul tau de viata. Este vital ca tu, ca fiinta umana, sa eliberezi si sa exprimi tot ceea ce este in tine intr-o maniera iubitoare si care sa ofere siguranta tie si celor din jur. Nu judeca niciodata si nu rani alt om cu actiunile tale – acesta este doar egoul care se zbate sa se faca remarcat. Fii bun, bland si respectuos, totusi vorbeste-ti adevarul. Nu ar trebui sa tii inchis niciun sentiment, gand sau emotie ca si cum ar fi captive intr-un borcan cu capacul pus. Tu esti energie iar energia curge si circula. Cand creezi un blocaj pentru ca iti reprimi emotiile valide, ele raman sa se manifeste in interiorul tau. Apoi tu nu mai esti in armonie si iti creezi singur boala – care este doar o lipsa de usurinta in a curge prin viata. Gandurile si emotiile exprimate trebuie sa vina mereu dintr-un spatiu de compasiune. Examineaza-ti sentimentele inainte de a le impartasi cu altii. Te afli intr-un spatiu de iubire sau de judecata ? Este o opera fina de arta, intr-adevar, sa fii in stare sa iti exprimi sentimentele in timp ce in acelasi timp sa sustii spiritul altui om din fata ta. Dar daca iti scoti adevarul la iveala cu blandete, ii lasi pe altii sa afle ca esti sincer cu tine in timp ce esti empatic cu ei.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca sustii zi de zi sa imi exprim gandurile si emotiile intr-o maniera sigura atat pentru mine cat si pentru cei pe care ii iubesc. Iti multumesc ca ma inveti sa nu imi reprim trairile si conflictele, astfel mentinandu-mi o buna stare de sanatate.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru LEU

Urmează regula de aur!

Acest mesaj este o piatra de hotar pentru oricine alege sa traiasca o viata in deplina constiinta. Ori de cate ori iti apare acest mesaj de la Arhanghelul Mihail si ghizii sai sa stii ca se refera la o situatie care abia a aparut sau care urmeaza sa apara in curand in care trebuie sa ii tratezi pe altii exact cum ai vrea sa fii tu tratat. Cel mai puternic semn si exercitiu de empatie posibil fata de cineva este sa te pui in locul sau, in “pantofii” sai si sa iti imaginezi ce sfat sau ajutor ai dori TU sa primesti. Din punctul karmic de vedere, niciodata nu poti sa dai gres daca te lasi calauzit de Regula de Aur. Cum ii tratezi pe altii poate fi catalogat drept “corect” sau “gresit” dar cat timp intentia ta a fost sa te comporti exact cum ti-ar placea tie sa fii tratat la randul tau, nu exista urma de vinovatie din partea ta. Tu poti actiona cu o intentie cat se poate de sincera si deschisa, bazata pe singurul lucru pe care il cunosti de fapt – tu insuti. Sa ghicesti sau sa iti asumi ce actiuni ar fi mai bune pentru altcineva poate duce deseori la neintelegeri sau la influentarea cursului vietii persoanei. Intotdeauna gandeste-te asa : “Daca eu as fi acea persoana, ce mi-ar placea mie sa aud de la mine pe aceasta tema?”

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa pot oferi sfatul si sustinerea mea celor pe care ii iubesc din perspectiva a ceea ce simt ca doresc sa primesc eu daca as fi in locul lor. Iti multumesc ca astfel ma calauzesti sa ma sustin pe mine insumi si sa ma iubesc si respect prin relatiile cu ceilalti.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru FECIOARA

Renunță să judeci!

Nimeni nu este mai bun sau mai rau ca tine, mai superior sau mai inferior. Este un instinct natural al oamenilor sa judece dar trebuie sa tii minte ca la esenta noastra suntem toti absolut la fel. Poate ca aratam diferit fizic si poate ca fiecare ne-am creat drumuri si calatorii ale vietii total diferite, bazate pe conceptii si alegeri total diferite intre noi, dar cu totii avem ceva remarcabil in comun : cu totii ne-am ales aceasta dimensiune si aceste vremuri sa venim aici pe Pamant. Energia spiritului nostru este infinita dar este un numar limitat de suflete ce traiesc acum pe Pamant si tu esti unul dintre ele. Toata lumea pe care o cunosti, toata lumea pe langa care treci pe strada, toata lumea pe care o vezi la stiri – toti sunt fratii si surorile tale. Poate ca alt om este pe o cale diferita de a ta dar trebuie sa intelegi ca isi joaca propriul sau rol ales. Judecata este doar un aspect de frica. Treaba ta este sa iubesti pe oricine asa cum te iubesti pe tine. Unele suflete au ales incarnari dificile care te pot implica sau nu pe tine. Binecuvanteaza pe fiecare pe calea sa in loc sa ii trimiti energie negativa de judecata.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa vad in celalalt pe fratele meu, pe sora mea, sa vad si sa simt ca suntem una si aceeasi sursa divina sufleteasca si sa fiu eliberat(a) de judecata.

