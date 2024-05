Berbec

Ziua aceasta va fi destul de linistita pentru tine, mai ales daca nu ai lasat treburi nerezolvate la serviciu. Incearca sa it concentrezi energia pe familie pentru ca in perioada care urmeaza, cei dragi au nevoie de putin ajutor!

Taur

De dimineata vei primi o invitatie la un eveniment social, care este bine privit de catre cei din jurul tau. De aceea, e necesar sa participi si sa iti faci simtita prezenta! Nu te sfii sa urci in cercuri sociale mai inalte, esti demn/a de asa ceva!

Gemeni

Vei acuza in aceasta zi anumite dureri de cap ori de stomac si ca sa iti revii rapid, e nevoie sa urmezi cu strictete sfaturile medicului! Chiar nu iti permiti luxul de a incerca diverse remedii naturiste, in cazul tau e nevoie de o abordare putin mai agresiva! Totusi, nu trebuie sa te ingrijorezi peste masura!

Rac

Traversezi o perioada foarte buna din punct de vedere financiar si daca vei investi putin in relatia ta de iubire, lucrurile se vor remedia si din acest punct de vedere. Sigur, asta nu inseamna ca partenerul tau este o persoana materialista, dar din cand in cand, are nevoie de o mica atentie din partea ta!

Leu

Daca te simti obosit/a si lipsit/a de vlaga, trebuie sa iei in considerare un concediu mai indelungat. De ce nu discuti cu familia si alegi ceva in afara tarii? Nu trebuie sa fie ceva indepartat si foarte scump, cu un zbor low-cost si o cazare bine aleasa, puteti chiar sa economisiti!

Fecioara

Atmosfera de la locul de munca este tot mai incordata si in ultimul timp, te simti tot mai singur/a. Incearca sa iesi din aceasta stare proasta si sa iti faci anumiti prieteni! Altfel, vei intampina dificultati tot mai mari!

Balanta

Asculta-ti instinctul, mai ales atunci cand e vorba de sentimente! Chiar daca cei din jur il lauda incontinuu pe partener, tu stii ca lucrurile nu sunt asa de roz precum par, asa ca nu trebuie sa il scapi din ochi nici macar o secunda! Ramai vigilent/a!

Scorpion

Vei primi astazi o suma importanta de bani, iar lucrul acesta iti va readuce instant zambetul pe buze. Distribuie-i cat mai intelept si incearca sa nu faci excese! Pe seara, sunt mari sanse ca prietenii sa te viziteze, incearca sa fii o gazda cat mai primitoare!

Sagetator

O ruda ori un prieten apropiat are de sustinut astazi un examen important. Din pacate, nu poti sa o ajuti atat de mult pe cat ti-ai dori, dar cel putin poti sa ii urezi succes si sa ii oferi eventuale sfaturi. Cine stie, cu putin noroc, poate ca va reusi sa faca o figura frumoasa in fata comisiei!

Capricorn

Din punct de vedere emotional, poti spune ca o duci chiar bine. Cu toate acestea, simti o nefericire, ori un gol spiritual, iar acestea sunt cauzate de lipsa banilor. Incearca sa iti orientezi atentia si catre aceste aspecte ale vietii tale, pentru ca sunt la fel de importante!

Varsator

Firma in care lucrezi este supusa unui audit sau unei verificari mai serioase. Din aceasta cauza, sefii tai sunt extrem de incordati si isi pot varsa nervii chiar asupra ta. Stai cu capul la cutie o perioada mai lunga de timp!

Pesti

Daca te-ai saturat sa primesti sfaturi fara sa fi cerut acest lucru, de ce nu abordezi problema in mod direct? Trebuie sa fii mult mai curajos/curajoasa si sa lasi temerile in urma! E cazul sa te dezvolti si din acest punct de vedere!