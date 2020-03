Horoscop 31 martie 2020. Cine nu riscă nu câştigă! Zodiile care vor avea parte doar de bucurii

Horoscop 31 martie 2020 Berbec

Oamenii pe care ii atragi azi alaturi de tine nu sunt compania cea mai potrivita pentru ce ti-ai propus. Sunt pesimisti, negativisti, neputinciosi, il iau pe nu in brate si se plang intruna, incat asocierea cu ei mai degraba te tine pe loc, decat sa te ajute. Mult mai bine te-ai descurca fara ajutorul lor, pentru ca ai sa vezi ca, in loc sa puna umarul la planul comun, iti iei pe umeri si sarcinile lor, pentru ca vezi ca nu stiu ce sa faca sau nu au curaj sa actioneze. Decat cu asemenea ajutoare care te tin blocat pe loc, mai bine singur. Cu ei sau fara ei, tot atat dureaza, dar macar ajungi acolo unde vrei prin forte proprii si in stilul tau, fara sa muncesti pentru altii!

Horoscop 31 martie 2020 Taur

Ai in fata ta un exemplu de om care a avut incredere in visul sau si a ajuns sa si-l implineasca. Urmeaza si tu indrumarile sale, pentru ca stie ce spune, vorbeste din experienta proprie si iti ofera sfaturi deja verificate, astfel incat nu mai pierzi si tu timp inutil cu experimente esuate pe parcurs, ci mergi exact pe calea cea buna. E ca o reteta de succes ce merita urmata intocmai! Ai multe de invatat de la el, pentru ca ofera o lectie grozava de credinta. Tu nu crezi orbeste in ceva, nici macar in propriile tale vise, or el iti arata cat de usor ajungi acolo unde doresti daca nu te abati de la credintele proprii. Invata sa speri, cultiva-ti credinta!

Horoscop 31 martie 2020 Gemeni

In loc sa stai si sa analizezi pe toate fetele o problema, mai bine ai pune mana pe unelte sa rezolvi acea situatie, pentru ca e o chestiune care cere actiune, nu analiza. Nu face nici un fel de presupuneri, ci treci direct la fapte, fara sa mai astepti confirmari de la altii. Sta numai in puterea ta sa rezolvi totul ca la carte, pentru ca ai si ambitie, si energie, si motivatie ca sa te apuci serios de treaba si sa ajungi la un rezultat demn de lauda. Nu e nevoie de teorie aici, ci de practica, de aceea esti stimulat sa te implici trup si suflet in aceasta actiune si s-o duci la capat cu brio. Nu te crampona de intrebari inutile sau analize detaliate.

Horoscop 31 martie 2020 Rac

Printr-o stare de meditatie sau rugaciune, poti combina de minune luciditatea gandurilor tale cu dimensiunile spirituale ale eului tau. Esti in fata unui moment in care nu ajunge doar perceptia ta rationala, foarte dezvoltata de altfel, ci e nevoie si de altceva, ceva ce depaseste educatia sau convingerile tale religioase. E ca si cum mintea si spiritul tau conlucreaza in aceeasi directie pentru ca tu sa-ti gasesti pacea interioara. Doar mintea nu ar putea sa te duca la acea stare binefacatoare de confort interior, or, combinate, numai tu stii cum, vor avea efecte miraculoase. Nici tu nu credeai ca poti simti si gandi asa, dar iata, vine ceva aparte din interior, de la spirit, nu de le creier!

Horoscop 31 martie 2020 Leu

Ceea ce gandesti se reflecta excelent in ceea ce atragi spre tine, pentru ca realitatea e o proiectie a viselor tale. Practic, ce gandesti asta obtii, ce doresti asta vine spre tine, si, in asemenea conditii stii cum se spune: ai grija ce-ti doresti ca s-ar putea sa primesti. Cum legea atractiei functioneaza de minune in cazul tau, fii mai atent la planurile pe care si le faci in detaliu in minte. Ai grija ce dorinte emiti spre Univers, caci ele vor deveni curand realitate palpabila si nu vei mai putea schimb nimic. Conteaza enorm momentul acesta, cand aprinzi chibritul!

Horoscop 31 martie 2020 Fecioara

Fii foarte atent la ideea de afaceri care iti vine azi, pentru ca ar putea avea efecte dintre cele mai profitabile. Ce-i drept, ti se cere un dram de curaj de a pune in practica ceea ce gandesti acum, dar daca ai nevoie de bani, nu vei sta pe ganduri. O tranzactie financiara, incheiata azi, iti poate asigura o situatie materiala superioara, dar daca tot ai adunat ceva bani, ar fi bine sa nu te gandesti deja cum sa-i cheltui. E mai degraba un moment al castigurilor bune, de parca eforturile depuse de tine pana acum au ajuns, finalmente, la roadele dorite: foarte bune!



Horoscop 31 martie 2020 Balanta

Daca vezi ca planurile tale au ajuns intr-un punct critic, nu are rost sa le duci in acelasi stil mai departe, pentru ca risipesti energia fara a ajunge la roadele visate. Piedicile de acum, starea aceasta ne deruta si neputinta care te incearca sunt de fapt un semnal de alarma ca trebuie sa schimbi ceva in planurile tale. O cat de mica modificare de directie, de ritm, de optica, poate genera mai apoi un val intreg de rezultate pozitive. Chiar daca schimbarea pare acum minora, aproape insesizabila, dupa o vreme va genera alte si alte schimbari de sens ca intr-un final sa descoperi ca ai evoluat pe un cu totul alt drum decat credeai la inceput. Schimba doar o cifra, doar un gand, doar un pas mai intr-o parte…

Horoscop 31 martie 2020 Scorpion

Esti impulsionat de un gand nou, incitant, atractiv, care devine mistuitor pentru o fire patimasa ca tine. Nu te lasi pana nu-i dai startul si nu-l pui pe o linie ascendenta ca apoi sa-l alimentezi cu multa energie pozitiva ca sa evolueze repede spre scopul propus. Nerabdarea creste tocmai pentru ca ai maxima incredere in acest tel si esti foarte convins ca vei ajunge acolo prin forte proprii. Nimeni nu te poate opri acum din avant, esti mult prea montat in aceasta directie si nu te mai poti opri pana nu ajungi la capat, la implinirea marelui tau vis care te atrage ca un magnet irezistibil. E perfecta atitudinea aceasta de invingator convins ca poate orice isi pune in cap!

Horoscop 31 martie 2020 Sagetator

Bucura-te de momentele tandre de acasa, pentru ca acolo se petrec cele mai frumoase evenimente! Familia se uneste in jurul unei vesti bune sau unui vis de proportii, si participati cu totii veseli si cu inima deschisa. Pluteste o energie noua, pozitiva peste toti ai casei, de parca un vis comun se naste acum sub ochii vostri. Vorbesti despre viitor alaturi de ceilalti membri ai familiei intr-o nota optimista si tonica, deoarece fiecare contribuie cu ceva la planurile marete. Sunteti cu totii convinsi ca felul in care vizualizati deja aceste planuri, aflate inca undeva in departare, este reteta de succes pentru a ajunge acolo cat mai repede. Visati frumos, visati laolalta!

Horoscop 31 martie 2020 Capricorn

Stai si calculezi fiecare banut, pentru ca este un moment in care te preocupa cheltuielile administrative. Nu e vorba de plati imense, de sume mari de bani, ci mai degraba de acele maruntisuri lunare pe care trebuie sa le achiti, orice ar fi. Trece-ti in revista lista ta de plati, pentru ca e foarte posibil sa fi scapat din vedere un mic detaliu, dar e exact acela care, daca l-ai ignora si de data aceasta, te-ar putea intoarce din drum luna viitoare. Poate e o factura minora, la urma urmei, dar ce-ar fi s-o gasesti si sa pui in capul listei?

Horoscop 31 martie 2020 Varsator

Se apropie un moment in care trebuie sa iei o hotarare. Nu o mai poti amana, chiar daca ai tergiversat lucrurile in ultima vreme, dar de data aceasta vine momentul decisiv final. Inainte de a spune ce ai ales, ar fi bine sa stai un pic de vorba cu tine insuti, fara influente din afara, pentru ca numai acolo, in adancul inimii tale, vei gasi raspunsul optim la problema ta actuala. Vei sti foarte bine ce ai de facut si mai ales ce nu trebuie sa faci, dar nu poti lua decizia fara cateva ore de meditatie, de analiza la rece, poate chiar intr-o totala izolare. Ai nevoie de liniste pentru a-ti auzi mai limpede gandurile.

Horoscop 31 martie 2020 Pesti

Daca ai o relatie speciala cu animalele, azi te vei dedica lor in totalitate, pentru ca primesti de la ele acea energie pozitiva de care aveai nevoie. O plimbare prin parc sau prin padure alaturi de cainele tau ar avea efect de relaxare totala, si te intorci acasa cu bateriile incarcate, cu plamanii aerisiti si cu un zambet mare pe chip, simtind o fericire deplina. Daca nu ai tu propriile animalele ca sa te joci un pic, esti atras de ele si pe strada, si te apropii de ele cu bucurie. Ceea ce au ele sa-ti ofere inapoi e de zece ori mai mult decat ai putea gasi la un om, deci nu le ignora. Da-le putina atentie si vei fi rasplatit!