Apartamente de 30 de centimetri

În realitate, „apartamentul” este doar o fâșie verticală în perete, atât de îngustă încât o persoană abia se poate întinde. Interiorul este redus la minimum: o saltea subțire așezată pe podea și un televizor montat lateral. Nu există loc pentru mobilier, depozitare sau pentru a te întoarce în mod confortabil. Toaleta și facilitățile sanitare sunt comune și se află în exteriorul capsulei.

Clipurile apărute online subliniază absurditatea conceptului: o cutie de pizza nu încape în deschidere, iar ideea de a introduce o oală sau un obiect voluminos devine imposibilă.

Deși mulți utilizatori au crezut inițial că imaginile sunt parte dintr-o glumă sau un experiment social, oferta este cât se poate de reală. În metropolele chineze, unde chiriile au explodat, astfel de „micro-locuințe” sunt promovate drept opțiuni ultra-economice — aproximativ 34 de dolari pe lună.

Acest spațiu minuscul, mai apropiat de un sertar locuibil decât de un apartament, scoate la lumină una dintre cele mai acute probleme ale Chinei urbane: criza locuințelor și imposibilitatea tinerilor de a accesa chirii accesibile în orașe precum Beijing, Shanghai sau Shenzhen.