Această rețetă simplă este perfectă pentru zilele de post care urmează în perioada următoare. În plus, rețeta este și foarte simplă, așa că va putea fi pregătită chiar și de cei fără prea multă experiență în bucătărie. Tot ce vă trebuie sunt câteva ingrediente simple, care vor fi gata foarte repede.

De ce ingrediente este nevoie

Din fericire, nu va fi nevoie de prea multe ingrediente complicate pentru a pregăti această mâncare delicioasă de post. Mai precis, tot ce trebuie să aveți la îndemână este o ceapă roșie, o conservă de fasole albă, 125 de grame de baby spanac, 200 de grame de roșii pasate, o lingură de pastă de ardei, cât și o lingură de ulei.

De asemenea, pe lista de ingrediente se mai află și sare, piper negru măcinat, cimbru, două foi de dafin cât și mărar. Odată ce aveți la îndemână toate aceste ingrediente, puteți începe să pregătiți fasolea boabe cu spanac.

