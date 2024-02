Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 12 februarie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Gebo: Poti primi un dar sau poate urmeaza o cerere in casatorie. Nu este exclusa nici oportnitatea de a face o prezentare care sa aduca beneficii romantice sau materiale.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Hagalaz : Exista provocari in viata ta dar nu trebuie sa te temi de ele, ci sa le faci fata. O furtuna cu grindina nu trebuie sa te sperie ci sa o privesti si sa vezi ca este doar apa. Fa la fel cu provocarile : ele iti intaresc determinarea si te fac sa le faci fata cu curaj, intelegand ca sunt doar pietre pe care sa pui pasul in drumul spre obiectivele tale. Cere provocari mai mari pentru ca vei capata astfel mai mult dupa ce le vei depasi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – INGUZ : Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta dupa similaritati si un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi si un semnal pentru o noua cale, o noua relatie, chiar si o noua viata. Runa Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiune si de nesiguranta. Totusi, este necesar sa fertilizezi solul pentru ca aceasta eliberare sa se produca. Tine-ti picioarele pe pamant si stai departe de orice influente de nedorit. Este un bun moment sa finalizezi orice proiect stagnant din viata ta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Laguz: Aparitia lui Laguz poate indica o femeie foarte importanta din viata ta. O femeie care are o puternica influenta asupra ta, asa cum ciclurile Lunii influenteaza valurile oceanului. O recunosti?

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – PERTH : Perth este runa sansei si a pariurilor. Arunca zarurile si lasa-te pe mana sortii. A paria este un mod placut sa depasesti perioadele de noapte…cat timp este un pariu fara pericole. Jocurile de noroc si sansa au perspective ce sunt ascunse de noi, asa cum Perth semnifica si secrete necunoscute. Runa simbolizeaza si transmite distractie si abandon salbatic dar fii cu grija pentru ca este si runa misterului si a rezultatelor finale neasteptate. Nu poti pierde daca nu joci, dar nici nu castigi mereu.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – RAIDO : Runa Raido inseamna a calari. In acest mesaj, nu este vorba neaparat de a calari un cal ci sugereaza o calatorie dar este mai mult un indicativ de comunicare : stapaneste comunicarea cu oricine te-ai afla in calatoriile tale, asa cum un calaret isi stapaneste calul. Un mesaj alternativ al acestei rune se refera la corectitudine morala si/sau un consiliu de judecata. Asadar, runa transmite mesajul de a da sfaturi intelepte in comunicarile pe care le ai si sa fii un bun lider ce ii conduce pe altii.

