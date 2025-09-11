Astăzi vă propunem o provocare care circulă pe internet și care i-a pus pe gânduri pe mulți. Este un test de logică ce trebuie rezolvat în doar 11 secunde. Tot ce trebuie să faceți este să descoperiți prin ce ușă poate ieși în siguranță bărbatul din imagine.

Cele trei opțiuni:

Ușa 1: ascunde o cameră cu lentile uriașe care concentrează lumina soarelui, transformând încăperea într-un spațiu mortal.

Ușa 2: duce către o zonă plină cu gaz otrăvitor, imposibil de traversat.

Ușa 3: ascunde un leu înfometat, gata să atace imediat.

La prima vedere, fiecare variantă pare imposibilă. Totuși, logica simplă oferă răspunsul corect.

Care este soluția?

Dacă analizăm situația, observăm că pericolul din spatele primei uși este temporar: odată ce soarele apune, lumina concentrată nu mai reprezintă o amenințare. Astfel, bărbatul poate aștepta lăsarea serii și folosi în siguranță prima ieșire.

Un exercițiu de atenție și raționament simplu, dar care demonstrează cât de important este să privim lucrurile din mai multe perspective înainte de a lua o decizie.