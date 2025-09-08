Test IQ pentru genii

Specialiștii spun că un astfel de exercițiu stimulează atenția, memoria vizuală și capacitatea de concentrare. De aceea, puzzle-ul a fost rapid comparat cu un test de inteligență: cei care reușesc să descopere toate animalele sunt considerați a avea un spirit de observație ieșit din comun.

Provocarea este simplă doar în aparență: ai la dispoziție 21 de secunde pentru a identifica toate vietățile din desen. Dacă reușești, se spune că te apropii de nivelul de inteligență al lui Nikola Tesla, unul dintre cei mai mari inventatori ai lumii, cu un IQ estimat la peste 160.

Astfel de teste vizuale sunt mai mult decât un joc. Ele pun creierul la lucru, sporesc creativitatea și pot aduce chiar o stare de bine – satisfacția de a rezolva corect provocarea stimulează dopamina, hormonul motivației. În plus, reprezintă o pauză plăcută de la rutina zilnică și o oportunitate de a-ți exersa gândirea critică.

Dacă ai reușit să identifici toate animalele, felicitări! În caz contrar, nu te descuraja – fiecare încercare îți antrenează mintea și te apropie de performanță.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă