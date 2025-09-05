Problema de rezolvat:

8 + 3 - 3 × 6 + 2(2 × 3) = ?

Specialiștii în domeniul educației spun că exercițiile de acest tip nu doar testează cunoștințele de matematică elementară, ci și capacitatea de concentrare și respectarea ordinii operațiilor.

Cum se rezolvă pas cu pas

Mai întâi se calculează paranteza: (2 × 3) = 6.

Înlocuim în expresie: 8 + 3 - 3 × 6 + 2 × 6.

Urmează înmulțirile: 3 × 6 = 18, respectiv 2 × 6 = 12.

Obținem: 8 + 3 - 18 + 12.

Adunările și scăderile se rezolvă în ordine: (8 + 3 = 11) → (11 - 18 = -7) → (-7 + 12 = 5).

Rezultatul final este 5.

Legătura cu testele de IQ

Astfel de provocări sunt adesea folosite pentru a stimula gândirea rapidă și pentru a observa cât de atent respectă cineva regulile logice. Testele de inteligență (IQ) includ de obicei puzzle-uri, exerciții matematice și probleme de recunoaștere a tiparelor.

Clasificarea valorilor IQ

peste 140 – categorie considerată de geniu;

131 – 140 – nivel întâlnit frecvent la cercetători sau lideri;

121 – 130 – rezultate peste medie, întâlnite la aproximativ 6% din populație;

111 – 120 – ușor peste medie;

101 – 110 – media standard de inteligență.

Deși exercițiul pare simplu la prima vedere, multe persoane se grăbesc și greșesc rezultatul pentru că nu respectă ordinea corectă a operațiilor. Un test mic, dar revelator, care demonstrează că atenția la detalii este la fel de importantă ca viteza de calcul.