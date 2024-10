Cu mulți ani în urmă, Delia Budeanu a avut de dus o luptă grea. În anul 1993, faimoasă crainică a fost diagnosticată cu o boală cruntă: cancer! Câțiva ani mai târziu, în 2002, cu zâmbetul pe buze, așa cum îi obișnuise de altfel pe români, a dezvăluit cum a reușit să învingă această boală.

„Nu am zis nimănui”

„Am avut un război infernal pe care l-am trecut alături de Radu, soțul meu. Am avut un cancer infernal. Știți cum am trecut de acest cancer? Neluând în seamă diagnosticul. N-am crezut că este un diagnostic corect și m-am dus la un mare medic după ce profesorul Tașcu m-a diagnosticat. Am fost și operată. Diagnosticul era ceva de genul neoplasm nu știu cum la intestinul subțire.

M-au pus să fac chimioterapie. Dar eu nu am luat în serios. N-am dat doi bani. Am zis că toată lumea se înșală. Am zis că nu pot să am cancer. Știu că este incredibil, dar mi-a ieșit.

La prima doză de chimioterapie mi-a fost foarte rău. Mi-a fost atât de rău încât am decis să scot două ingrediente și să las doar o componentă. Aceasta din urmă avea calciu. Fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Nu am zis nimănui, că nu mi s-ar fi permis. Medicul n-a știut. Asistenta nu și-a dat seama ce fac”, sunt mărturiile făcute de Delia Budeanu, în emisiunea „Profesioniștii” realizată de Eugenia Vodă.

„Daaa? Bun, vă arăt eu”

De asemenea, faimoasa prezentatoare TV a povestit că avea frisoane înfiorătoare, iar ulterior temperatură 40 de grade și că a fost la un pas de moarte atunci:

„Este incredibil, dar am făcut calciu șase luni. Practic, n-am făcut chimioterapie, nu mi-a căzut părul, nu s-a întâmplat nimic. Doctorii nu și-au dat seama pentru că ce aveam de făcut era să merg joia, într-un cabinet, doar eu și asistenta, să-mi fac o injecție. Asta era chimioterapia. Nu am fost internată, mă duceam doar joia pentru această procedură.

Sunt un exemplu! După prima doză de chimioterapie, ficatul meu nu suporta. Era să mor atunci. Aveam frisoane înfiorătoare. Patul meu din lemn de nuc – pus în mijloc – s-a izbit de perete cum nu s-a întâmplat nici la cutremur. Asemenea frisoane am avut! Apoi am avut temperatură 40 de grade. Era să mor și atunci am zis: «Daaa? Bun, vă arăt eu chimioterapie!» Dumnezeule.. dacă doamna doctor vede această emisiune… va spune că sunt o troglodită”, mai povestea regretata crainică.

