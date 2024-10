Cum își exercita Delia Budeanu meseria în perioada comunistă

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, Delia Budeanu a împărtășit experiențele sale ca prezentatoare în perioada comunistă, descriind vremurile ca fiind caracterizate de o „depersonalizare totală.” Ea a explicat că, în acea perioadă, prezentatorii nu erau percepuți ca indivizi distincți. „Eram niște pioni într-un sistem de propagandă care controla Televiziunea Română. Numele nostru nu apărea pe ecran, iar importanța persoanei era ignorată. Așa cum funcționa televiziunea, așa funcționa și țara. Odată ce ieșeam pe poarta instituției, oamenii ne recunoșteau și deveneam cineva, cu o identitate și o biografie,” a declarat Delia Budeanu.

Delia Budeanu a murit / Sursa foto - Arhivă

Îndrăgita prezentatoare a povestit și cum a început cariera sa în televiziune. „În anii \"70, eram angajată la Radio, la secția Tineret, când un coleg mi-a spus că se organizează un concurs la TVR pentru postul de prezentatoare. Nici nu știam unde se află Televiziunea. Am luat autobuzul 31 și am întrebat unde să cobor. Mi-au spus să mă opresc la stația Fabrica de Spirt. Am participat la concurs, unde mai erau 11 actrițe. După două săptămâni, am fost angajată. La 1 iunie 1970, am apărut pentru prima dată pe post,” a rememorat Delia Budeanu.

Decesul său lasă un gol imens în inimile celor care au urmărit-o de-a lungul carierei sale și în peisajul televiziunii românești.

Trupul ei va fi depus duminică, la ora 16:30, la Mănăstirea Cașin din București, iar înmormântarea va avea loc luni, la Mănăstirea Ghighiu.