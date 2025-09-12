Vânzări programate de acțiuni

Potrivit testamentului, în termen de 18 luni de la deces, moștenitorii trebuie să vândă un pachet de 15% din companie. Ulterior, între trei și cinci ani, aceiași cumpărători ar trebui să primească un nou pachet, cuprins între 30% și 54,9%, conform unui exemplar citat de Reuters.

Ca alternativă, Armani a prevăzut și posibilitatea unei ofertă publică inițială (IPO), scrie The Guardian. Printre companiile care au prioritate la achiziție se află grupul de lux LVMH, controlat de Bernard Arnault, gigantul de cosmetice L’Oréal și firma de ochelari EssilorLuxottica, partener tradițional al casei Armani. Alte branduri din zona modei și a luxului, cu care designerul a colaborat de-a lungul timpului, ar putea fi de asemenea luate în considerare.

Rolul fundației

Armani a fost acționar unic al companiei, dar încă din 2016 a înființat Fondazione Giorgio Armani, menită să ghideze deciziile strategice și să păstreze valorile brandului. Conform dorinței lui, fundația va deține întotdeauna cel puțin 30% din companie, pentru a garanta respectarea principiilor fondatoare.

Comitetul executiv a confirmat că fundația va rămâne un pilon de stabilitate și a anunțat că prioritatea imediată este găsirea unui nou director general. „Suntem uniți în scopul de a asigura cel mai bun viitor posibil pentru companie și brand, respectând voința lui Giorgio Armani”, se arată într-un comunicat.

Designerul nu a avut copii, iar moștenitorii casei de modă sunt considerați a fi sora sa Rosanna, nepoatele Silvana și Roberta, nepotul Andrea, precum și partenerul său de viață și colaborator apropiat, Leo Dell’Orco, director al diviziei de modă masculină.

Într-un interviu acordat cu doar câteva zile înainte de moarte, Armani declara că își dorește o tranziție „organică, nu un moment de ruptură”, prin transfer treptat de responsabilități către cei mai apropiați oameni ai săi – familia, Dell’Orco și echipa sa de lucru.