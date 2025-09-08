Giorgio Armani, înmormântat departe de ochii lumii. „Regele Eleganței” a fost omagiat doar de apropiați

Legendarul designer a schimbat istoria modei masculine (Profimedia)
Legendarul designer a schimbat istoria modei masculine (Profimedia)

Familia și apropiații lui Giorgio Armani au fost singurii care l-au condus pe ultimul drum pe legendarul creator de modă Giorgio Armani, decedat săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani. Luni, după o ceremonie privată într-o biserică din satul natal al mamei sale, sicriul a fost dus la cimitirul local.

Ceremonia de înmormântare a avut loc într-un cadru restrâns, conform dorinței exprimate de Armani în timpul vieții. Sicriul din lemn, împodobit cu trandafiri albi, a fost depus anterior la sediul Armani din Milano, unde peste 16.000 de oameni au trecut să-i aducă un ultim omagiu.

Atmosfera a fost completată de muzica lui Ludovico Einaudi și de cele 300 de felinare aprinse în semn de respect. Printre cei prezenți s-au aflat sora lui, Rosanna, nepoata Silvana — care va prelua colecțiile feminine — și partenerul său de viață și colaborator de decenii, Leo Dell’Orco, care a declarat: „Ne vom lua rămas bun de la el ca o familie și apoi vom merge mai departe, așa cum și-ar fi dorit”.

Orașele Milano și Piacenza au declarat zi de doliu în memoria lui Armani, considerat un „fiu al orașului” și un ambasador al eleganței italiene. Magazinele Armani au fost închise luni după-amiază, iar teatrul Armani a fost transformat într-un spațiu de reculegere publică.

 

 