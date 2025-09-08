Ceremonia de înmormântare a avut loc într-un cadru restrâns, conform dorinței exprimate de Armani în timpul vieții. Sicriul din lemn, împodobit cu trandafiri albi, a fost depus anterior la sediul Armani din Milano, unde peste 16.000 de oameni au trecut să-i aducă un ultim omagiu.

Atmosfera a fost completată de muzica lui Ludovico Einaudi și de cele 300 de felinare aprinse în semn de respect. Printre cei prezenți s-au aflat sora lui, Rosanna, nepoata Silvana — care va prelua colecțiile feminine — și partenerul său de viață și colaborator de decenii, Leo Dell’Orco, care a declarat: „Ne vom lua rămas bun de la el ca o familie și apoi vom merge mai departe, așa cum și-ar fi dorit”.

Orașele Milano și Piacenza au declarat zi de doliu în memoria lui Armani, considerat un „fiu al orașului” și un ambasador al eleganței italiene. Magazinele Armani au fost închise luni după-amiază, iar teatrul Armani a fost transformat într-un spațiu de reculegere publică.