Legea rutieră interzice șoferilor să utilizeze telefonul mobil când se află la volanul unui vehicul.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni […] folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip „mâini libere””, prevede Art. 101 punctul 19, din legea circulației.

Așadar, Codul Rutier stabilește o amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei pentru șoferii care utilizează telefonului mobil când conduc.

Această sancțiune se aplică inclusiv dacă dai mesaje, cauți o adresă în aplicația de navigare sau ții telefonul în mână și vorbești pe difuzor.

Aceeași sancțiune se aplică și celor care filmează sau fac poze când se află la volan. Dar, utilizarea telefonului mobil poate duce și la suspendarea permisului auto.

Amendă și permis suspendat dacă ai telefonul în mână la semafor

Deși stai pe loc atunci când ai roșu la semafor, în fapt te afli în deplasare pe un drum public. Și chiar și în aceste momente trebuie să fii atent la drum.

Iar dacă în timp ce stai cu telefonul în mână, încalci și o altă regulă de circulație, rămâi fără permis.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni […] folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor”, prevede Art. 101 punctul 19, din legea circulației.

De exemplu, dacă vorbești la telefon și nu porți centura de siguranță, vei fi sancționat:

- pentru nepurtarea centurii de siguranță cu 2-3 puncte de amendă

- pentru utilizarea telefonului mobil cu 4-5 puncte de amendă și suspendarea pe 30 de zile a permisului

Orice acțiune care presupune ținerea în mână a telefonului mobil în timpul conducerii poate fi sancționată.

Pentru a evita amenda și a conduce în siguranță, este recomandat să:

- folosești un dispozitiv hands-free

- conectezi telefonul la sistemul de comunicații al mașinii

- folosești difuzorul în timpul apelurilor audio, fără a ține telefonul în mână

- setezi destinația înainte de a pleca de pe loc, când utilizezi navigația

- să tragi pe dreapta când vrei să scrii un mesaj

Sancțiunea se poate trimite și prin poștă

Amenda pentru folosirea telefonului mobil poate fi trimisă și prin poștă. Conform noilor reguli, autoritățile pot dispune sancționarea șoferilor și pe baza imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere sau a filmărilor transmise de alte persoane, scrie promotor.ro.

Poliția analizează imaginile înregistrate cu radarele pe trepied sau alte sisteme video. Dacă se constată încălcarea legii, etapa a doua este cea de identificare a șoferului.

Poliția va transmite o notificare la adresa proprietarului mașinii. Acesta are obligația de a transmite cine se afla la volanul vehiculului în momentul în care a fost înregistrată abaterea. După primirea înștiințării, proprietarul vehiculului are 5 zile la dispoziție să anunțe cine conducea mașina.

Odată ce s-a stabilit identitatea șoferului, acesta va primi prin poștă sancțiunea pentru că a folosit telefonul mobil la volan.