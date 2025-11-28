La București, aproximativ 600 de tineri militari au depus jurământul la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, în cadrul unei ceremonii solemne marcate de emoție și respect.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că acest moment reprezintă „un act de angajament profund față de valorile și tradițiile Armatei României”, subliniind importanța unei tradiții care simbolizează onoare, curaj și devotament față de patria română.

Surpriză romantică după ceremonie

În ciuda vremii reci și ploioase, unul dintre tinerii militari prezenți la eveniment a decis să transforme ziua jurământului într-o amintire de neuitat. Imediat după parada militară și ceremonia oficială, soldatul a lăsat emoțiile la o parte, s-a așezat în genunchi în fața partenerei sale și i-a întins un aranjament floral de trandafiri roșii.

Cu mii de oameni ca martori, acesta a scos din buzunar un inel și a cerut-o în căsătorie chiar acolo, în mijlocul momentului încărcat de solemnitate. Gestul său a fost primit cu aplauze și urale din partea celor prezenți, mulți dintre spectatori surprinzând scena în imagini și videoclipuri.

Cererea în căsătorie a devenit punctul culminant al zilei, transformând o ceremonie militară în încă un motiv de sărbătoare pentru cei de față.

