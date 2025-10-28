O cerere în căsătorie cu semnificație spirituală

Profitând de atmosfera solemnă prilejuită de inaugurarea Catedralei Naționale, bărbatul a decis să transforme vizita într-un eveniment de neuitat. Îmbrăcați amândoi în straie tradiționale românești, cei doi au urcat treptele impunătoarei clădiri cu zâmbetul pe buze, fără ca tânăra să bănuiască surpriza care o aștepta.

În timp ce aceasta credea că urmează să dea o simplă declarație pentru televiziune, iubitul ei a îngenuncheat, a scos un inel de logodnă și i-a adresat întrebarea care schimbă o viață:

„Eu am venit astăzi să mă rog pentru mine, pentru familia mea, pentru toată lumea. Dar vreau să-ți spun și ceva din inimă… Vrei să fii soția mea?”, a spus tânărul, vizibil emoționat, potrivit Trinitas TV.

Răspunsul care a topit inimile celor prezenți

Surprinsă și copleșită de emoție, tânăra a spus „da”, în aplauzele și urările de bine ale celor aflați în apropiere. Cei doi s-au îmbrățișat, marcând începutul unei noi etape din viața lor, în locul care, de acum înainte, va avea o semnificație profundă pentru amândoi.

„A fost un moment autentic, simplu, dar plin de lumină. Credința și iubirea s-au întâlnit într-un cadru perfect”, au povestit martorii prezenți.

Catedrala Națională – simbol al credinței și al speranței

Catedrala Națională, recent sfințită și inaugurată duminica trecută, a devenit în ultimele zile loc de pelerinaj pentru zeci de mii de credincioși. Mulți au venit să se roage, să asiste la slujbe sau pur și simplu să admire arhitectura impresionantă a lăcașului de cult.

În mijlocul acestor momente de spiritualitate, povestea de iubire a celor doi tineri a adus o notă de bucurie și lumină, transformând treptele catedralei într-o scenă a fericirii lor.

Cei doi îndrăgostiți au plecat acasă logodiți și emoționați, promițând că se vor întoarce la Catedrală în ziua în care își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.

Momentul lor, surprins de camere, a devenit deja viral, fiind privit de mulți ca o mărturie a iubirii curate, înrădăcinate în credință și tradiție.