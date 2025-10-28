Cum funcționează harta interactivă

Instrumentul online a fost creat pentru a facilita accesul credincioșilor și pentru a evita aglomerațiile. Actualizarea datelor este realizată constant de voluntarii programului „Tineri în acțiune”, care se află pe teren, oferind informații despre lungimea rândului și fluxul de pelerini.

Pentru cei care accesează harta de pe computer, este necesar un scroll în jos pe pagină, iar utilizatorii de telefon mobil trebuie să rotească ecranul pe orizontală.

Prin simplul click pe bulina roșie cu pictograma pietonului, apare timpul estimativ de așteptare până la altar.

Astfel, vizitatorii pot planifica mai ușor momentul venirii și pot evita orele de vârf, transformând experiența pelerinajului într-una mai liniștită și sigură.

Iată HARTA, chiar AICI.

La ora 18:00, timpul mediu de așteptare, conform voluntarilor aflați acolo, este de o oră și 45 de minute.

Catedrala, deschisă zi și noapte până pe 31 octombrie

După ceremonia de sfințire, Catedrala Națională rămâne deschisă non-stop până pe 31 octombrie, pentru ca toți credincioșii care își doresc să treacă prin altarul nou-sfințit să aibă posibilitatea de a o face.

Evenimentul marchează o etapă istorică pentru Biserica Ortodoxă Română: cea mai mare catedrală ortodoxă din lume și-a deschis porțile în fața credincioșilor, după ani întregi de lucrări și pregătiri.

Zeci de mii de pelerini, măsuri stricte de organizare

Ceremonia de sfințire a avut loc duminică, în prezența a peste 8.000 de credincioși și a 2.500 de invitați oficiali, printre care Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel, lideri politici și reprezentanți ai instituțiilor statului.

„8.000 de pelerini sunt acreditați să intre azi în curtea Catedralei, deși capacitatea totală este de 23.000. Din cauza lucrărilor aflate încă în desfășurare, s-a stabilit această limită”, a explicat părintele Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Accesul în curtea lăcașului a început la ora 07:00, sub coordonarea jandarmilor și a voluntarilor. Pelerinii au fost organizați în rânduri, în funcție de parohii, pentru a se asigura un flux constant și ordonat.

În interiorul Catedralei, la slujba de sfințire, au avut acces doar persoanele invitate — aproximativ 2.500 de participanți, printre care președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, dar și alți foști și actuali demnitari.

Un moment de referință pentru credincioși

Mii de oameni au venit la București din toate regiunile țării — Maramureș, Bucovina, Banat, Oltenia — pentru a fi martori la acest eveniment unic. Mulți dintre ei au ajuns încă de sâmbătă dimineață, dorind să participe la prima slujbă oficiată în noul altar al Catedralei Mântuirii Neamului.

Deschiderea completă a lăcașului și fluxul continuu de pelerini transformă aceste zile într-un moment cu totul special pentru credincioșii ortodocși.

Harta interactivă lansată de Arhiepiscopie oferă acum o perspectivă modernă asupra pelerinajului – tradiția și tehnologia merg mână în mână, pentru ca fiecare vizită la altar să se desfășoare în liniște și credință.