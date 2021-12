În acest context subiectele de discuţie abordate pot fi foarte diverse, de la hobby-uri, locul de muncă, şcoală, familie, prieteni, locuri preferate, animale de companie, etc. Toate, explorate prin intermediul unor întrebări deschise şi dezvăluiri personale. În continuare aveţi câteva exemple de întrebări, precum şi motivul pentru care am putea adresa o astfel de întrebare.



1. Cum arată vacanţa ta preferată?

De ce? Modul în care ne reprezentăm vacanţele, timpul petrecut, la munte sau la mare, adesea reprezintă o sursă de incompatibilitate între parteneri. De exemplu dacă unuia dintre parteneri îi plac vacanţele la munte, iar celuilalt la mare.

2. Cum a fost ziua ta?

De ce? Această întrebare poate fi de folos în a afla dacă partenerul (a) are o atitudine pozitivă sau negativă asupra vieţii. De exemplu, dacă răspunsul la această întrebare aduce o tiradă de lucruri negative, ne putem da seama că vede jumătatea goală a paharului.

De asemenea poate fi de folos de aflat dacă s-a întâmplat ceva ieşit din comun.

3. Vorbeşte-mi despre prietenii tăi?

De ce? Atunci când intrăm într-o relaţie, automat intrăm într-o relaţie şi cu prietenii partenerului (ei) . De asemenea, poate fi o modalitate de a-i oferi partenerului (ei) prilejul de a discuta despre altceva decât despre propria persoană.

4. Îţi plac câinii sau pisicile?

De ce? Preferinţa pentru animalele de companie poate fi o problemă dacă lui îi plac şerpii, iar ei nu, sau dacă ea are 4 câini, iar el nu îi poate suporta.

5. Ce îţi place să faci în timpul liber?

De ce? Poate fi de folos pentru a afla care sunt preferinţele persoanei cu care interacţionăm, pentru a avea o punte de comunicare, dar şi pentru a şti dacă mai există timp pentru noi în viaţa lui, ei.

6. Este vreo activitate sau altceva în legătură cu care este pasionat (ă) ?

De ce? Şi în această situaţie vorbim despre crearea unei punţi de legătură cu privire la hobby-uri, respectiv oferim ocazia de a discuta despre ceva plăcut.

7. Îţi place locul de muncă? Ce anume îţi place la el?

De ce? Pentru a afla planurile de viitor, de a descoperi aspecte ce ţin de personalitatea partenerului, ei.

8. Eşti o persoană matinală sau una nocturnă?

De ce? Acest aspect devine relevant în vederea unei relaţii de viitor.

9. Vrei să încerci mâncarea pe care mi-am comandat-o eu?

De ce? Aceasta întrebare oferă informaţii cu privire la atitudinea partenerului, partenerei cu privire la a împărţi.

10. Cum ti se pare atmosfera aici? E prea gălăgios pentru tine?

De ce? Această întrebare denotă interes şi preocupare pentru confortul celorlalţi.

11. Cu cine locuieşti?

De ce? Dacă locuiesc în continuare cu părinţii, respectiv cu încă 10 colegi de apartament, această întrebare poate oferi informaţii cu privire la modul în care le place să trăiască, să îşi petreacă timpul.

12. Eşti apropiat de familia ta? Descrie-mi familia ta.

De ce? Pentru multe persoane relaţia cu familia este foarte importantă. Cât de implicată este familia în viaţa ta? Sunt membrii familiei intruzivi, sau nu? Există multe conflicte în familie?

14. Există alimente pe care nu le consumi?

De ce? Poate fi de folos în alegerea restaurantului pentru o cină romantică. De asemenea poate fi o ocazie potrivită de a afla despre preocuparea pentru imaginea şi forma corpului.

15. Fumezi, consumi alcool?

De ce? Fiecare dintre noi avem preferinţe, într-o direcţie sau alta cu privire la fumat, tutun, droguri sau alcool.

16. Îţi place să colecţionezi? Ce anume?

De ce? Poate fi o sursă de informaţie cu privire la direcţia în care se îndreaptă atenţia şi veniturile partenerului (ei)

17. Ce părere ai despre .... (orice activitate care îl pasionează pe cel care pune întrebarea) ?

De ce? Pentru a afla părerea lui / ei cu privire la o activitatea care vă face plăcere.

18. Ai văzut ceva filme, seriale, emisiuni bune în ultima vreme?

De ce? Răspunsul la această întrebare ne oferă informaţii cu privire la preferinţele persoanei, precum şi despre tendinţa acestuia (eia) de a reflecta asupra experienţelor pe care le are şi de a le exprima în cuvinte.

19. Te mai întâlneşti şi cu alte persoane în acest moment?

De ce? Aceasta întrebare este foarte importantă deoarece poate preveni situaţiile neplăcute care pot apărea în cazul în care partenerul (a) are deja intenţii vis a vis de o altă persoană.



Pentru a scădea din presiunea asociată cu prima întâlnire, este important să vă aduceţi aminte că ambii parteneri au responsabilitatea pentru modul în care decurge aceasta, precum şi că nu putem controla modul în care cineva reacţionează la noi decât pentru o scurtă perioadă de timp. Dacă încercăm să fim ceva ce nu suntem, mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va întoarce împotriva noastră.

SURSA: la-psiholog.ro/