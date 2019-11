Care este, de fapt, diferenţa dintre mandarine si clementine?

2019-11-22 16:57:02 Robert

Trecerea lui Cozmin Gusa in ajutorul PSD se reflecta inclusiv in materialele afisate pe site. Pina acum nu am discutat si nu s-a discutat aici pe site despre mandarini. Probabil va fi primul si ultimul mandarin cu care am avut pareri comune, macar pentru o vreme.