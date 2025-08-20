nstanța a admis plângerea lui Ciorbă împotriva ordonanței DIICOT din 11 august 2025, care prelungise controlul judiciar. Prin decizia Curții de Apel București, toate ordonanțele și încheierile anterioare – inclusiv cea din februarie 2025, emisă de judecătorii Înaltei Curți – au fost revocate. Decizia este definitivă și nu mai poate fi atacată, potrivit Agerpres.

În februarie, Ciorbă și partenera sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au stat în arest preventiv timp de zece zile, fiind apoi eliberați de Instanța Supremă. După eliberare, omul de afaceri a rămas sub control judiciar, în timp ce Vicol nu a mai primit nicio restricție.

