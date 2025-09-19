Nedelcea a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor.

Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea. Acesta este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul său au fost găsiti 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți.

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din 2022, iar în 2025, potrivit presei, este și președinte al Consiliului de Administrație al Întreprinderii Optice Române (IOR SA), precum și vicepreședinte al Comitetului Interministerial de Finanțări al EximBank.

În ultima declarație de interese depusă de acesta în 2024 sunt consemnate funcții în 4 Consilii de Administrație: SC IOR SA, pentru care a obținut 36.528 lei; CNAIR, pentru care a obținut 11.208 lei; CARFIL SA, pentru care a obținut 9.206 lei; Loteria Română, pentru care a obținut 33.596 lei.

În perioada 2012–2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș-Severin, iar în mandatul 2000–2004 a fost consilier local la Reșița.