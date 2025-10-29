Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi pretins în total 25.000 de euro, lăsându-l pe denunțător să creadă că are relații influente în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București (BCCO) și că poate interveni pe lângă un ofițer de poliție pentru a obține un document ce i-ar fi fost util acestuia în instanță.

Cum a fost organizat flagrantul

Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției – au stabilit că, între 24 și 29 octombrie 2025, bărbatul i-ar fi cerut martorului suma de 25.000 de euro, susținând că poate determina un ofițer de poliție să deschidă un dosar penal fictiv, rezultat al unui denunț formal depus de inculpatul respectiv. Scopul era ca acesta din urmă să poată folosi ulterior documentul pentru a obține reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă în propriul dosar penal.

Suma cerută urma să fie achitată în două tranșe: prima de 12.500 de euro la 29 octombrie, iar restul după data de 15 ianuarie 2026.

În momentul în care suspectul a primit prima tranșă, procurorii DNA au intervenit, constatând infracțiunea în flagrant.

Reținere și propunere de arestare preventivă

Ulterior, bărbatului i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile penale și calitatea de inculpat, fiind reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit Codului Penal, traficul de influență se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar tentativa este de asemenea sancționată.