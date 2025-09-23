DNA a anunțat, marţi, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Pascu Bogdan Robert, la data faptei ofiţer de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Argeş, iar în prezent adjunct al Şefului Poliţiei Oraşului Topoloveni, judeţul Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

”În perioada ianuarie - mai 2022, inculpatul Pascu Robert Bogdan, în baza unei înţelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofiţer de poliţie la Brigada de Operaţiuni Speciale Piteşti, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-şi exercite pretinsa influenţă asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obţină o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care primul ofiţer efectua acte de cercetare penală”, a transmis DNA.

Potrivit procurorilor, poliţistul ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranşe, ulterior banii fiind împărţiţi între cei doi ofiţeri de poliţie, în mod egal.

”Ulterior, cei doi inculpaţi ar fi pretins şi primit şi suma de 40.000 lei, precum şi două telefoane marca Iphone 13, pentru presupusa influenţă mai sus menţionată. În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de către inculpatul Pascu Robert Bogdan, până la concurenţa sumei de 50.000 de euro şi 24.000 de lei”, a mai transmis DNA.

Totodată, procurorii anticorupţie au propus şi confiscarea specială a sumei de 50.000 de euro de la Pascu Robert Bogdan, sumă dobândită de acesta prin săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, dar şi confiscarea specială a sumei de 20.000 de lei şi a sumei de 4.000 de lei (reprezentând contravaloarea telefonului mobil marca Iphone 13).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asiguratorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.