Prejudiciu uriaș din transporturi ilegale de lemn

Potrivit anchetatorilor, cei doi bărbați sunt suspectați că au transportat și depozitat ilegal cantități semnificative de lemn, prejudiciul total fiind estimat la peste 200.000 de euro.

Este vorba despre un administrator în vârstă de 48 de ani, din comuna Vama, care conduce o firmă cu sediul în Frasin, și un angajat al societății, în vârstă de 38 de ani, din același oraș.

Ancheta a scos la iveală faptul că aceștia ar fi fost implicați în cel puțin 47 de acte ilegale, constând în transportul a aproximativ 1.000 de metri cubi de material lemnos fără documente legale, dar și în depozitarea a circa 2.500 de metri cubi de lemn fără proveniență justificată.

Acuzații suplimentare: fals informatic

Pe lângă infracțiunile silvice, anchetatorii susțin că în acest caz ar fi fost comise și fapte de fals informatic. Mai exact, cei doi sunt suspectați că ar fi intervenit în sistemele informatice dedicate monitorizării materialului lemnos pentru a modifica sau șterge date relevante privind transporturile.

Decizie în instanță: control judiciar pentru 60 de zile

Inițial, cei doi au fost reținuți și prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătoria a respins însă această măsură.

Ulterior, procurorii au contestat decizia, iar Tribunalul Suceava a admis solicitarea, dispunând plasarea inculpaților sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Pe durata acestei măsuri, cei doi nu au voie să părăsească teritoriul României și trebuie să respecte o serie de obligații impuse de autorități.

Cercetările sunt în desfășurare, iar dosarul vizează infracțiuni grave legate de transportul și depozitarea materialului lemnos fără documente legale, dar și manipularea ilegală a datelor din sistemele informatice forestiere.