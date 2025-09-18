Ce se arată în rechizitoriu?

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi condus activitatea a 14 firme de ride-sharing prin care au recrutat peste 1.000 de șoferi. Aceștia lucrau fără contracte de muncă, fiind plătiți „la negru”. Toate veniturile provenite de la clienți – după reținerea unui comision de 25% de către platformă – erau împărțite între șoferi și administratori, fără plata TVA, a impozitelor și a contribuțiilor salariale.

Unul dintre inculpați, identificat ca G.N.M., ar fi retras din conturile firmelor peste 13 milioane de lei, bani folosiți pentru achiziția de imobile, deschiderea unui restaurant și a unui service auto. Alți doi inculpați ar fi rulat sume importante prin achiziții și vânzări de autoturisme, inclusiv mașini de lux, pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor.

Anchetatorii susțin că, pentru a menține sprijinul din partea unor angajați ai platformelor de ride-sharing, doi dintre coordonatori ar fi plătit mită în valoare totală de peste 110.000 de lei. În schimb, li se facilita înregistrarea șoferilor sau deblocarea conturilor acestora.

În același dosar, doi angajați ai platformelor au recunoscut acuzațiile. T.G.M., acuzat de luare de mită, a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu amânarea executării, iar C.I.N., acuzată de favorizarea făptuitorului, a fost sancționată cu o amendă penală de 25.500 de lei.

Pentru a acoperi prejudiciul, DNA a instituit sechestru pe bunuri și conturi aparținând inculpaților. Dosarul urmează să fie judecat la Tribunalul București.