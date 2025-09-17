„Am ordonat ca toate obligațiile sociale ale statului să fie îndeplinite și ca sprijinul pentru cetățeni să fie consolidat”, a transmis Zelenski într-un mesaj video.

Buget cu accent pe educație și sănătate

Premierul Iulia Sviridenko a prezentat președintelui punctele cheie ale proiectului de buget pentru 2026. Zelenski a precizat că există resurse pentru a finanța aceste creșteri, iar fondurile destinate educației vor fi majorate cu 66 de miliarde de grivne (aproximativ 1,35 miliarde de euro). De asemenea, este planificată o creștere a alocărilor și pentru sistemul medical.

Proiectul de buget pentru 2026 prevede un deficit de 18,4% din PIB, echivalent cu circa 40,5 miliarde de euro. Cheltuielile totale ar urma să crească cu 8,5 miliarde de euro, dintre care 3,5 miliarde vor merge către apărare, iar peste 2,5 miliarde către pensii. Kievul mizează pe finanțări externe de aproape 43 de miliarde de euro, ceea ce ar reprezenta 43% din buget. De la începutul invaziei ruse, Ucraina a beneficiat de peste 122 de miliarde de euro sub formă de ajutoare și împrumuturi externe.

Contrast cu situația din România

În timp ce Kievul anunță creșteri pentru profesori și studenți, în România Ministerul Educației a redus numărul burselor pentru elevi. Din totalul de 1,6 milioane de burse plătite în iunie 2025, aproximativ 170.000 vor fi eliminate. Vor dispărea complet bursele de reziliență, cele monoparentale și bursele pentru olimpici, iar numărul burselor de merit va fi limitat la cel mult 15% din fiecare clasă, cu prag de eligibilitate coborât la media 9.

În plus, pentru studenți, bursele sociale și de merit vor fi acordate exclusiv celor care studiază la buget și doar pe durata cursurilor și a sesiunilor, nu și în vacanțe. Studenții de la taxă sunt excluși de la sprijinul din bani publici.