Camel Sepuloni este ministrul Dezvoltării Sociale din Noua Zeelandă și a avut parte de un moment jenant chiar în direct la TV atunci când acorda un interviu. Ea s-a trezit cu fiul său care a intrat în cameră ca să-i arate un morcov ce avea forma...unui organ masculin. Prezentatorul a izbucnit în râs.

Ulterior, ministrlu a scris pe pagina de Twitter despre incident: "Momentul în care ții un interviu LIVE prin Zoom li fiul tău intră în cameră râzând și ținând în mână un morvoc deformat, asemănător cu o parte a corpului masculin. Da, aproape că ne luptăm cu un morcov la cameră și da, acum râd de asta, dar la momentul respectiv nu".

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu