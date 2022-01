400 de familii au rămas fără adăpost, după ce casele lor s-au făcut scrum în incendiu. Din fericire, toată lumea din cartier a scăpat cu viață. Doar câteva persoane au avut nevoie, însă, de îngrijiri medicale.

At least 15 people were injured after a fire burned more than 40 homes in a settlement in the Laguna Verde sector of Iquique, Chile. pic.twitter.com/bibCSHxBV0 — 🅰🅻🅴🆁🆃 🅲🅷🅰🅽🅽🅴🅻 (@AlertChannel) January 11, 2022

Două școli au fost transformate în adăposturi pentru familiile afectate de tragedie. Înainte de a fi mutați, sinistrații au fost testați, pentru a evita răspândirea COVID.

At least 15 people were injured in a fire that burned down more than 40 houses in a settlement in the Laguna Verde sector in Iquique, #Chile. #fire #fires pic.twitter.com/4QLrm3npJo — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 11, 2022

Pasajele înguste ale cartierului și căsuțele înghesuite au împiedicat autospecialele să intre, iar salvatorii au cărat apă pentru a putea stinge flăcările.

„Focul generat s-a propagat cu viteză, au fost trei ore de muncă, până să reușim să reducem pericolul extinderii flăcărilor, totul e sub control”, a precizat un pompier.

Emerging: Massive fire burning multiple homes in the Laguna Verde area of Iquique, Chile https://t.co/PEZkGXHawo — Factal News (@factal) January 10, 2022

Pompierii încearcă să afle care a fost cauza izbucnirii focului.