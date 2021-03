Veterinarii din zona metropolitană a Londrei afirmă că varianta virusului SARS-COV-2 identificată în Marea Britanie, cunoscută sub denumirea B.1.1.7, are legătură cu probleme cardiace grave apărute la animalele de companie, care au luat boala probabil de la stăpânii lor, scrie Agerpres.



Tulpina iniţială a virusului nu a părut să provoace boli grave la animalele de companie. Însă, între mijlocul lunii decembrie 2020 şi februarie a.c., perioadă care a coincis cu apariţia şi răspândirea variantei B.1.1.7, veterinarii au observat o creştere bruscă a cazurilor de miocardită la câini şi pisici (o inflamaţie gravă a inimii). Într-o lucrare publicată joi pe bioRxiv, înainte de peer review, aceştia descriu 11 animale de companie care au ajuns brusc în stare critică.



Mutaţia B.1.1.7 a fost identificată imediat la două pisici şi un câine; încă două pisici şi un câine au ieşit pozitivi la teste ulterioare pentru anticorpi. Mulţi dintre stăpânii acestor animale au trecut recent prin boala COVID-19.



Dr. Luca Ferasin de la The Ralph Veterinary Centre din Marlow, comitatul Buckingham, coautor al studiului, susţine că miocardita la animalele de companie este o boală rară şi, aparent, în toate aceste cazuri, boala a fost transmisă de la oameni la animale şi nu invers. Dr. Ferasin a adăugat că respectivele animale de companie şi-au revenit considerabil după câteva zile petrecute la secţia de terapie intensivă. Proprietarii îngrijoraţi cu privire la sănătatea animalelor lor ar trebui să apeleze la medicul veterinar, a adăugat el.