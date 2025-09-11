Din Roma direct în Tunis

Totul a început la Roma, unde cele două s-au urcat, din neatenție, într-un avion care nu mergea spre Franța, ci spre Tunisia. În timpul zborului, suspiciunile lor au apărut când au întrebat alți pasageri dacă destinația este într-adevăr Nisa. Răspunsul primit le-a lăsat fără cuvinte: avionul se îndrepta spre capitala Tunisiei.

„Unde e Tunisia?”, a exclamat Brittney, în timp ce Hannah încerca să priceapă cum au reușit să se încurce atât de tare. Confirmarea finală a venit chiar de la echipaj, care le-a asigurat că aeronava va ateriza în Africa de Nord.

De la panică la hohote de râs

După șocul inițial, cele două prietene au făcut haz de necaz. „Mergem în Africa!”, au spus, filmând întreaga scenă, care ulterior a devenit virală pe rețelele sociale.

La sosirea pe aeroportul din Tunis, au trebuit să dea explicații oficialilor locali, însă situația s-a rezolvat relativ repede. După câteva ore, au reușit să se îmbarce într-un alt zbor, de data aceasta spre destinația dorită – Nisa.

Clipul postat de Brittney și Hannah a stârnit numeroase reacții online. Unii internauți au ironizat lipsa lor de atenție, în timp ce alții au privit pățania ca pe o poveste amuzantă de vacanță.