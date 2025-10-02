În cadrul reuniunii de securitate de la Copenhaga, șefa Comisiei Europene a transmis că flancul estic va fi întărit de noul zid al dronelor, sistem de apărare care va fi implementat inclusiv în România.

Aceasta a adăugat că țările europene vor fi nevoite să doboare drone dacă situația o va cere. Mai mult, Ursula a transmis că Ucraina va primi drone în valoare de 2 miliarde de euro de la bugetul Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen: „Noul zid anti-drone va asigura protecția flancului estic!”

„Aceste încălcări fac parte din tactica războiului hibrid și reprezintă amenințări care necesită o reacție și un răspuns ferm și hotărât din partea Europei, deoarece fiecare cetățean european și fiecare centimetru pătrat din Europa trebuie să fie în siguranță. Prin urmare, trebuie să asigurăm cea mai puternică descurajare, la scară largă și cu rapiditate.”, a transmis Ursula von der Leyen - președinta Comisiei Europene.

„ Acest proiect are ca scop contracararea întregii game de amenințări la frontierele noastre estice. Un element central al acestuia va fi așa-numitul „zid anti-drone”. Este vorba, în esență, de un sistem anti-drone capabil să detecteze, să intercepteze și, desigur, dacă este necesar, să neutralizeze rapid aceste aparate. Concret, am convenit cu Ucraina că se vor cheltui în total 2 miliarde de euro pentru drone.”, a completat aceasta.