Conform unui comunicat al ministerului, Péter Szijjártó a subliniat, în legătură cu summitul informal al UE de la Copenhaga, care începe în această după-amiază, că situația economică și de securitate a continentului s-a deteriorat semnificativ ca urmare a deciziilor greșite de la Bruxelles, potrivit Magyar Nemzet.

"Bruxelles-ul se pregătește de război și vrea să-i facă pe cetățenii Europei, inclusiv pe poporul maghiar, să plătească prețul acestui război. Ca parte a pregătirilor lor pentru război, Bruxelles-ul a pregătit un buget pentru următorii șapte ani care este mai mult despre Ucraina decât despre Uniunea Europeană, a subliniat – a subliniat Szijjártó

Șeful diplomației de la Budapesta a afirmat că Ucraina consumă aproape toți banii din bugetul european, atât pentru înarmare, cât și pentru a menține funcționarea statului ucrainean, în loc să se concentreze pe provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană.