Ce decizie a luat Ursula Von der Leyen?

„Multe state membre consideră că a venit momentul să definim o vârstă digitală a majoratului. Iar ca mamă a șapte copii și bunică a cinci, le împărtășesc punctul de vedere”, a declarat von der Leyen în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, citată de Politico.

Franța, Grecia și Danemarca se numără printre țările care au cerut în ultimele luni introducerea unor restricții mai ferme, invocând impactul negativ pe care mediul online îl are asupra sănătății mintale a tinerilor. Totuși, modul concret de aplicare a acestei măsuri rămâne un subiect intens dezbătut între liderii europeni.

La nivel global, Australia a făcut deja un pas hotărât: din 2025, copiii sub 16 ani nu vor mai putea deschide conturi pe anumite rețele sociale. Inspirată de acest model, Comisia Europeană a anunțat formarea unui grup de experți care va analiza soluțiile aplicabile la nivelul UE.

Dacă inițiativa va fi adoptată, aceasta ar putea marca o schimbare majoră în modul în care tinerii europeni accesează și utilizează internetul.