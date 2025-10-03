Victima ucisă a fost împușcată de poliție în timp ce încerca să-l imobilizeze pe atacatorul neînarmat. „Se crede în prezent că suspectul, Jihad Al Shamie, nu deținea o armă de foc, iar singurele focuri de armă trase au fost de la ofițeri autorizați pentru arme de foc ai GMP”, se arată în comunicatul Poliției din Greater Manchester (GMP).

Poliția crede, din informațiile de până acum, că singurele focuri trase au fost cele ale forțelor de ordine care au intervenit „pentru a împiedica infractorul să intre în sinagogă și să provoace daune suplimentare comunității evreiești”.

„Prin urmare, sub rezerva unei examinări medico-legale suplimentare, această vătămare ar fi putut fi, din păcate, o consecință tragică și neprevăzută a acțiunilor urgente întreprinse de ofițerii mei pentru a pune capăt acestui atac violent”, a declarat șeful poliției locale.

El a precizat că forțele de ordine au solicitat sfatul medicilor în cursul nopții, înainte de efectuarea autopsiei complete mai târziu în cursul zilei de vineri.

„Medicul legist al Ministerului de Interne a informat că a stabilit provizoriu că una dintre victimele decedate pare să fi suferit o rană compatibilă cu o leziune provocată de un glonț”, a declarat acesta.

Poliția a adăugat că una dintre persoanele rănite și internate în prezent în spital a suferit, de asemenea, o rană prin împușcare, dar nu îi pune viața în pericol. Ambele persoane despre care se crede că au fost împușcate în timpul atacului de către polițiștii care au intervenit se aflau în spatele ușilor sinagogii.