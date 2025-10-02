Poliția din Manchester a confirmat că atacatorul nu a reușit să intre în clădire.

Publicația The Telegraph notează că incidentul este tratat ca fiind un atac terorist.

„Paramedicii au ajuns la fața locului la ora 9:41 și acordă îngrijiri membrilor publicului – în prezent, patru persoane prezintă răni cauzate atât de vehicul, cât și prin înjunghiere”, a spus un purtător de cuvânt al poliției.

Atacul a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.

Primarul din Manchester, Andy Burnham, le-a transmis oamenilor „să evite zona”.

"Este un incident grav, însă, în același timp, pot oferi o oarecare reasigurare că pericolul imediat pare să fi trecut, iar Poliția din Manchester a acționat foarte rapid", a declarat primarul, pentru BBC.