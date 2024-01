Un pasager al unui avion de linie care asigura o legătură între Regatul Unit şi arhipelagul spaniol Canare a fost arestat vineri, pe Aeroportul Faro, în sudul Portugaliei, către care aeronava a fost redirecţionată din cauza unor perturbări cauzate de acesta şi alţi şapte pasageri, anunţă poliţia portugheză, relatează AFP preluat de News.ro.

Din informațiile existente, pasagerul reţinut este un anglo-polonez, iar ceilalţi şapte sunt de naţionalitate poloneză.

Autorităţile portugheze au intervenit după ce acest zbor de la Aeroportul Luton la Lanzarote a fost redirecţionat către Faro, din cauza prezenţei a ”opt pasageri turbulenţi”, anunţăpoliția, într-un comunicat.

Aceşti pasageri ”provocau tulburări, strigând şi lovind în mod repetat în uşile compartimentelor de bagaje ale cabinei, bând băuturi alcoolice şi ignorând consemne ale echipajului zborului”, a transmis sursa citată.

Shocking moment Ryanair holidaymaker is dragged off the flight in a headlock by police .. A holidaymaker was today grappled into a headlock and violently marched off a Ryanair flight by police after a Luton to Lanzarote flight was diverted to Portugal because

of his behaviour .. pic.twitter.com/D4Wl2NSD5f