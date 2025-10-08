Bărbatul a fost surprins de radar de 16 ori într-o singură zi, pe același segment de drum din localitatea Lanaken, primind amenzi în valoare totală de peste 850 de euro, relatează Nieuwsblad.

16 amenzi într-o zi pentru drumurile spre benzină ieftină

Jeffrey, șoferul în cauză, obișnuia să facă frecvent drumul din Maastricht până la Lanaken pentru a profita de prețurile mai mici la combustibil. Totuși, ultima deplasare i-a adus un record deloc plăcut: 16 amenzi de viteză primite în aceeași zi.

„M-am speriat când am văzut. Cutia poștală era plină! Merg des acolo pentru benzină mai ieftină, dar acum tot câștigul s-a dus. M-a costat scump”, a declarat Jeffrey, încercând să trateze situația cu umor.

Noul sistem automat de control al vitezei a fost instalat recent pe drumul care leagă Lanaken de granița olandeză. De la activarea sa, la 1 septembrie, autoritățile belgiene au emis peste 12.000 de amenzi, dintre care mii au fost trimise în Olanda.

Fără avertismente suplimentare

Mulți șoferi olandezi au susținut că nu știau despre existența noului radar, deoarece în zonă nu există panouri de avertizare suplimentare. Totuși, primarul localității Lanaken, Marino Keulen, consideră că măsura este pe deplin justificată.

„Limita de viteză a fost mereu de 50 km/h. Semnele sunt acolo, iar cine nu le respectă trebuie să suporte consecințele. Nu vrem să instalăm alte indicatoare care ar putea distrage atenția. Scopul este ca oamenii să conducă responsabil”, a explicat edilul.

El a adăugat că locuitorii din Lanaken au cerut în mod expres implementarea acestui sistem, pentru a reduce traficul periculos și zgomotul provocat de șoferii grăbiți care traversează zona.

Deși Jeffrey a mers la Lanaken cu gândul să economisească câțiva euro la benzină, ziua s-a încheiat cu o pierdere serioasă. „Acum știu sigur că nu mai merită să trec granița doar pentru carburant mai ieftin”, a glumit el.