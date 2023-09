Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prăbuşit marţi în sudul regiunii Volgograd în timpul unui zbor de antrenament, a anunţat agenţia de ştiri TASS

Conform ministerului Apărării rus, avionul zbura fără muniţie şi s-ar fi prăbuşit într-o zonă nelocuită, scrie Reuters, citată de agerpres.ro.

Avionul a dispărut de pe radar la scurt timp după decolare.

Presumably , footage of a Su-24 crash in the Volgograd region



According to official information, the Su-24 was performing a training flight. Emergency services are at the crash site. Mi-8 search and rescue helicopters were sent to the emergency area.



There were no casualties… pic.twitter.com/yWZ4dNO64G