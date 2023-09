Ucraina amenință mai multe state est-europene în legătură cu prelungirea restricțiilor privind transportul cerealelor ucrainene.

Administrația de la Kiev a anunțat joi este ilegal orice demers al statelor est-europene de a prelungi unilateral restricţiile asupra importurilor de produse alimentare din Ucraina după data de 15 septembrie, când expiră termenul dat de Bruxelles, potrivit Reuters. Guvernul ucrainean a precizat că sunt afectate în acest fel interesele economice comune, când expiră dispensa dată de UE, ar fi ilegal şi ar afecta interesele economice comune.

În același timp, Ucraina a mulţumit Bulgariei, care a anunțat că nu va mai impune restricții, spre deosebire de Polonia şi Ungaria.

În același timp, Polonia, Ungaria, Slovacia şi România vor prelungi probabil restricţiile, mai scrie Reuters.

Kievul a declarat că ar putea solicita un arbitraj internaţional în legătură cu restricţiile.

Bulgaria a decis joi să nu prelungească interdicţia privind importurile de cereale ucrainene dincolo de data de expirare a acesteia, 15 septembrie.

Sofia "nu susţine" o prelungire a restricţiilor, potrivit unei rezoluţii a Parlamentului bulgar, adoptate - la iniţiativa guvernului proeuropean - cu o largă majoritate (124 de voturi pentru din 197 de deputaţi prezenţi). În textul adoptat de legislativul bulgar sunt invocate „solidaritatea cu Ucraina" şi necesitatea de a "garanta securitatea alimentară mondială".

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că este recunoscător Bulgariei pentru că nu a prelungit restricţiile asupra exporturilor agricole ucrainene.

"Bulgaria dă un exemplu de solidaritate adevărată", a scrie el pe platforma socială X, fostă Twitter.

I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity.