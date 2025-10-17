Ucraina a închis producțiile de gaz din cauza atacurilor rusești

Atacuri în Ucraina
Ucraina a oprit funcționarea mai multor instalații de producție de gaze naturale, în prag de iarnă, din cauza noului vale de atacuri rusești.

Volodimir Zelenski a declarat că bombardamentele obligă Kievul să-şi crească importurile şi să destabilizeze şi mai mult ţara. 

Forțele Aeriene ucrainene anunţă că Rusia a bombardat cu peste 320 de drone şi 37 de rachete într-o singură noapte, la ultimul atac.

 Şi a vizat regiunile Harkov şi Poltava. În ultimele trei săptămâni, Rusia şi-a multiplicat tirurile cu drone şi rachete care vizează infrastructurile electrice şi de gaze naturale, dar şi asupra rețelei feroviare.

 Astfel a provocat întreruperi grave ale curentului în aproape toată ţara. 