Volodimir Zelenski a declarat că bombardamentele obligă Kievul să-şi crească importurile şi să destabilizeze şi mai mult ţara.

Ucraina a oprit funcționarea unor instalații de gaze

Forțele Aeriene ucrainene anunţă că Rusia a bombardat cu peste 320 de drone şi 37 de rachete într-o singură noapte, la ultimul atac.

Şi a vizat regiunile Harkov şi Poltava. În ultimele trei săptămâni, Rusia şi-a multiplicat tirurile cu drone şi rachete care vizează infrastructurile electrice şi de gaze naturale, dar şi asupra rețelei feroviare.

Astfel a provocat întreruperi grave ale curentului în aproape toată ţara.