Prioritățile planului de apărare al U.E

Până la sfârșitul anului 2027 cel puțin 40 % din achizițiile de apărare să fie contracte comune.

Cel puțin 55% din achizițiile de arme să provină de la companii din UE și Ucraina până în 2028 și cel puțin 60% până în 2030.

Calendar U.E pentru trei proiecte cheie

- Santinela Estică - va integra sistemele de apărare terestră cu sistemele de apărare anti-aeriană și zidul anti-drone

- Scutul aerian european - instituie un sistem de apărare anti-aeriană cu mai multe niveluri

- Scutul Defensiv Spațial - conceput pentru a proteja activele spațiale ale blocului

De unde provin fondurile U.E pentru apărare?

U.E. va contribui la mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro.

Împrumuturi pentru armament în valoare de 150 de miliarde de euro.

Programul industrial european de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro.

Fondul european de apărare.

Următorul buget multianual al blocului adoptat în 2027.