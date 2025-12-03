Potrivit liderului american, acesta l-a criticat pe Joe Biden, despre care a transmis: "Joe Biden le-a dat ucrainenilor 350 de miliarde de dolari ca și cum ar fi fost bomboane”.
Trump: „Biden a donat 350 de miliarde de dolari ca și cum erau bomboane!”
„Avem o problemă cu un război pe care poporul nostru încearcă să-l rezolve acum cu Rusia și Ucraina. Nu mai suntem implicați financiar în război.
Biden a donat 350 de miliarde de dolari ca și cum ar fi fost bomboane. Este o sumă mare de bani și o mare parte din ea în numerar, o mare parte în echipamente. Eu nu dau nimic. Vindem echipamentele NATO. Națiunile europene ne plătesc pentru echipamente 100% la prețul lor, apoi le aduc în Ucraina sau orice altceva fac cu ele. Dar încercăm să rezolvăm această problemă. Am rezolvat opt războaie. Acesta ar fi al nouălea, iar poporul nostru este în Rusia chiar acum pentru a vedea dacă putem rezolva problema.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.
