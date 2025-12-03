Potrivit liderului american, acesta l-a criticat pe Joe Biden, despre care a transmis: "Joe Biden le-a dat ucrainenilor 350 de miliarde de dolari ca și cum ar fi fost bomboane”.

Trump: „Biden a donat 350 de miliarde de dolari ca și cum erau bomboane!”

„Avem o problemă cu un război pe care poporul nostru încearcă să-l rezolve acum cu Rusia și Ucraina. Nu mai suntem implicați financiar în război.

Biden a donat 350 de miliarde de dolari ca și cum ar fi fost bomboane. Este o sumă mare de bani și o mare parte din ea în numerar, o mare parte în echipamente. Eu nu dau nimic. Vindem echipamentele NATO. Națiunile europene ne plătesc pentru echipamente 100% la prețul lor, apoi le aduc în Ucraina sau orice altceva fac cu ele. Dar încercăm să rezolvăm această problemă. Am rezolvat opt ​​războaie. Acesta ar fi al nouălea, iar poporul nostru este în Rusia chiar acum pentru a vedea dacă putem rezolva problema.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.