Incidentul s-a produs chiar la malul mării

Micuțul Vladimir „Vova” Yakubanets se juca în apa mică de la țărm, pe plaja Chenang, la doar o zi după ce familia sosise din Habarovsk. Potrivit martorilor, copilul a început brusc să țipe, iar părinții și-au dat seama că fusese atins de o meduză. Mama l-a scos imediat din apă, însă în câteva clipe starea lui s-a deteriorat dramatic.

„Soția l-a ridicat din apă și mi l-a dat în brațe. Căuta ceva cu care să-i lege piciorul, iar în acel moment el pur și simplu a încetat să mai respire”, a relatat tatăl copilului, Nikita Yakubanets.

Încercări disperate de salvare

Părinții, ajutați de alți turiști, au încercat să-i acorde primul ajutor și l-au dus la punctul de salvare aflat pe plajă. Acolo, salvamarii au aplicat oțet pe zona afectată, procedură standard pentru astfel de înțepături, și au trimis familia de urgență la o clinică locală, iar ulterior la spital.

În ciuda eforturilor medicilor, care au resuscitat copilul și au cerut un antidot specific veninului de Cubozoa – adus de la Penang, la aproximativ 150 de kilometri distanță – organismul fragil al micuțului nu a mai răspuns la tratament. Vladimir a murit la spitalul Sultanah Bahiyah.

Specia de meduză care a cauzat tragedia, Cubozoa, este cunoscută pentru toxina puternică ce poate provoca stop cardiac în câteva minute, în special la copii.

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.